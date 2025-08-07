От свежего не отличишь: шеф-повар рассказал, как реанимировать черствый хлеб

Вы узнаете:
- Что поможет сделать хлеб более свежим
- Зачем заворачивать хлеб в мокрое полотенце
Часто через день-два после того, как люди покупают хлеб, он начинает черстветь. В такой ситуации многие просто выбрасывают его, а не пытаются реанимировать. Хотя это сделать достаточно просто.
Главред узнал, что для того, чтобы хлеб снова стал хрустящим и мягким внутри нужно всего лишь несколько минут. Об этом на собственном YouTube-канале рассказал украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.
По его словам, для восстановления свежести хлеба понадобится только полотенце и духовка. Полотенце необходимо смочить в холодной воде. Далее им следует обернуть хлеб.
Клопотенко утверждает, что если положить в таком виде хлеб в хорошо разогретую духовку на 5 минут, то в результате он будет на вкус как свежий.
Смотрите видео, как реанимировать несвежий хлеб:
Читайте также:
- Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти собаку
- Нарушителей штрафуют: какие деревья нельзя сажать в Украине
- Сколько животных на рисунке: только единицы смогут назвать точное количество
О персоне: Евгений Клопотенко
Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред