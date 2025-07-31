Съедят до последней крошки: невероятная намазка на хлеб из летних овощей

Намазка идеально подойдет как для праздничного стола, так и для перекуса.

https://glavred.info/recipes/sedyat-do-posledney-kroshki-neveroyatnaya-namazka-na-hleb-iz-letnih-ovoshchey-10686125.html Ссылка скопирована

Рецепт вкусной закуски / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин

Сезон домашних овощей в самом разгаре. Грех не приготовить что-то вкусное на стол для родных или гостей. Главред нашел рецепт закуски, которая понравится даже тем, кто не любит перец или баклажан.

Интересным рецептом намазки на хлеб поделились в TikTok @tastystories.feed.

Ингредиенты:

видео дня

баклажан - 1 шт;

перец - 1-2 шт;

чеснок - 1 головка (по желанию);

лук синий - половина;

вяленые томаты - 5 шт;

маслины - 50 г;

крем-сыр - 100 г;

петрушка/укроп - несколько веточек.

Сначала нужно хорошо помыть овощи. После этого перец, баклажан и чеснок кладем на противень и поливаем маслом. Не забудьте в овощах сделать маленькие проколы, можно вилкой.

Далее ставим овощи в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Пока перец и баклажан запекается, чистим, нарезаем и маринуем лук.

Для маринада нужно 2 ст.л уксуса и немного кипятка. Лук в жидкости стоит держать 5 минут. После этого сливаем воду, а вяленые томаты и маслины режем мелко.

Когда овощи запеклись, снимаем с них кожуру. Баклажан мелко режем, а перец нарезаем полосками.

В большой миске смешиваем все ингредиенты: крем-сыр, баклажан, перец, вяленые томаты, лук, маслины и измельченную зелень. Хорошо перемешиваем - и готово!

Намазку можно подавать с хрустящим хлебушком, хлебцами, или в корзинках.

Приятного аппетита!

Как приготовить намазку овощей - смотрите видео:

Другие рецепты:

О профиле в TikTok: @tastystories.feed @tastystories.feed - профиль в TikTok, который ведут мужчина и женщина. Настя готовит, а Саша снимает. На канале можно найти немало простых и доступных рецептов на каждый день. Также женщина делится рецептами консервации на зиму. На профиль в TikTok подписаны более 15 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред