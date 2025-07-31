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Съедят до последней крошки: невероятная намазка на хлеб из летних овощей

Марина Фурман
31 июля 2025, 18:19
49
Намазка идеально подойдет как для праздничного стола, так и для перекуса.
Время приготоления Время приготовления: 40 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 7 порции
Кухня Кухня Интернациональная
рецепт закуски
Рецепт вкусной закуски / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин

Сезон домашних овощей в самом разгаре. Грех не приготовить что-то вкусное на стол для родных или гостей. Главред нашел рецепт закуски, которая понравится даже тем, кто не любит перец или баклажан.

Интересным рецептом намазки на хлеб поделились в TikTok @tastystories.feed.

Ингредиенты:

видео дня
  • баклажан - 1 шт;
  • перец - 1-2 шт;
  • чеснок - 1 головка (по желанию);
  • лук синий - половина;
  • вяленые томаты - 5 шт;
  • маслины - 50 г;
  • крем-сыр - 100 г;
  • петрушка/укроп - несколько веточек.

Сначала нужно хорошо помыть овощи. После этого перец, баклажан и чеснок кладем на противень и поливаем маслом. Не забудьте в овощах сделать маленькие проколы, можно вилкой.

Далее ставим овощи в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Пока перец и баклажан запекается, чистим, нарезаем и маринуем лук.

Для маринада нужно 2 ст.л уксуса и немного кипятка. Лук в жидкости стоит держать 5 минут. После этого сливаем воду, а вяленые томаты и маслины режем мелко.

Когда овощи запеклись, снимаем с них кожуру. Баклажан мелко режем, а перец нарезаем полосками.

В большой миске смешиваем все ингредиенты: крем-сыр, баклажан, перец, вяленые томаты, лук, маслины и измельченную зелень. Хорошо перемешиваем - и готово!

Намазку можно подавать с хрустящим хлебушком, хлебцами, или в корзинках.

Приятного аппетита!

Как приготовить намазку овощей - смотрите видео:

@tastystories.feed Закуска из летних печеных овощей. ???️??? ?Ингредиенты: ?Баклажан - 1 шт ?Перец - 1-2 шт ?Чеснок - 1 головка (по желанию) ?Лук синий - половина ?Вяленые томаты - 5 шт ?Маслины - 50 г ?Крем-сыр - 100 г ?Петрушка/креп - несколько веточек. ▪️Баклажан, перец и чеснок поливаем маслом, ставим запекаться в разогретую до 180 градусов духовку, до мягкости . Ориентировочно 40 минут. Зависит от размеров овощей. ▪️Цибулю режем мелко и маринуем: уксус 2 ст.л + кипяток. Держим 5 минут. ▪️Зливаємо жидкость сливаем. ▪️Вялені томаты и маслины режем мелко. ▪️Готові , запеченные овощи чистим от кожуры. ▪️Баклажан режем мелко. ▪️Перці - полосками. ▪️Все соединяем: крем сыр, баклажаны, перец, вяленые томаты, лук, маслины, мелко нарезанная зелень - перемешиваем. ▪️Подаємо с хрустящим хлебчиком, хлебцами, или в корзинках. ▪️Може быть как самостоятельное блюдо. ??Смачного ? #tastystories#баклажан#рецептызбаклажаном#летняязакуска#закуска♬ merlot - the wine is ok

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О профиле в TikTok: @tastystories.feed

@tastystories.feed - профиль в TikTok, который ведут мужчина и женщина. Настя готовит, а Саша снимает. На канале можно найти немало простых и доступных рецептов на каждый день. Также женщина делится рецептами консервации на зиму. На профиль в TikTok подписаны более 15 тысяч пользователей.

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