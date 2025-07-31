Съедят до последней крошки: невероятная намазка на хлеб из летних овощей

Сезон домашних овощей в самом разгаре. Грех не приготовить что-то вкусное на стол для родных или гостей. Главред нашел рецепт закуски, которая понравится даже тем, кто не любит перец или баклажан.
Интересным рецептом намазки на хлеб поделились в TikTok @tastystories.feed.
Ингредиенты:
- баклажан - 1 шт;
- перец - 1-2 шт;
- чеснок - 1 головка (по желанию);
- лук синий - половина;
- вяленые томаты - 5 шт;
- маслины - 50 г;
- крем-сыр - 100 г;
- петрушка/укроп - несколько веточек.
Сначала нужно хорошо помыть овощи. После этого перец, баклажан и чеснок кладем на противень и поливаем маслом. Не забудьте в овощах сделать маленькие проколы, можно вилкой.
Далее ставим овощи в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
Пока перец и баклажан запекается, чистим, нарезаем и маринуем лук.
Для маринада нужно 2 ст.л уксуса и немного кипятка. Лук в жидкости стоит держать 5 минут. После этого сливаем воду, а вяленые томаты и маслины режем мелко.
Когда овощи запеклись, снимаем с них кожуру. Баклажан мелко режем, а перец нарезаем полосками.
В большой миске смешиваем все ингредиенты: крем-сыр, баклажан, перец, вяленые томаты, лук, маслины и измельченную зелень. Хорошо перемешиваем - и готово!
Намазку можно подавать с хрустящим хлебушком, хлебцами, или в корзинках.
Приятного аппетита!
Как приготовить намазку овощей - смотрите видео:
@tastystories.feed Закуска из летних печеных овощей. ???️??? ?Ингредиенты: ?Баклажан - 1 шт ?Перец - 1-2 шт ?Чеснок - 1 головка (по желанию) ?Лук синий - половина ?Вяленые томаты - 5 шт ?Маслины - 50 г ?Крем-сыр - 100 г ?Петрушка/креп - несколько веточек. ▪️Баклажан, перец и чеснок поливаем маслом, ставим запекаться в разогретую до 180 градусов духовку, до мягкости . Ориентировочно 40 минут. Зависит от размеров овощей. ▪️Цибулю режем мелко и маринуем: уксус 2 ст.л + кипяток. Держим 5 минут. ▪️Зливаємо жидкость сливаем. ▪️Вялені томаты и маслины режем мелко. ▪️Готові , запеченные овощи чистим от кожуры. ▪️Баклажан режем мелко. ▪️Перці - полосками. ▪️Все соединяем: крем сыр, баклажаны, перец, вяленые томаты, лук, маслины, мелко нарезанная зелень - перемешиваем. ▪️Подаємо с хрустящим хлебчиком, хлебцами, или в корзинках. ▪️Може быть как самостоятельное блюдо. ??Смачного ? #tastystories#баклажан#рецептызбаклажаном#летняязакуска#закуска♬ merlot - the wine is ok
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