Вкус, от которого все будут в восторге: рецепт нереально вкусных маринованных кабачков

Что узнаете:
- Как стерилизовать банки перед консервацией
- Как подготовить маринад для кабачков
- Что понадобится для маринования кабачков
Лето в самом разгаре, как и активный сбор урожая. У хозяек теперь много работы, ведь они занимаются не только сбором урожая, но и заготовками на зиму и консервациями. Украинская хозяйка поделилась невероятным рецептом вкусных маринованных кабачков на зиму.
Что нужно для маринования кабачков
Для приготовления маринованных кабачков на зиму вам понадобится:
- 5 литров воды;
- 3-4 кг кабачков;
- 250 г сахара;
- 200 г каменной соли (не йодированной);
- 200 г уксуса 9%;
- 3-5 шт лавровых листьев;
- 1 головка чеснока (по вкусу);
- 10-15 шт душистого перца горошком;
- специи (гвоздика, семена укропа, черный перец);
- листья хрена, вишни, смородины (по желанию).
Как замариновать кабачки на зиму
Что делать с кабачками
Сначала вам нужно хорошо помыть кабачки и нарезать их. Можно резать кабачки кружочками или брусочками - на ваше усмотрение. Если у вас молодые кабачки, у них тонкая кожура, поэтому их можно не чистить. Старые кабачки лучше очистить от кожуры и удалить семена.
Далее следует плотно уложить кабачки в стерилизованные банки, добавить туда лавровые листья, чеснок, горошек душистого перца и специи.
Как простерилизовать банки
В большую кастрюлю надо налить воду и довести ее до кипения. В кипящую воду следует поставить банки и простерилизовать:
- литровые банки - 10 минут;
- пол-литровые банки - 5-7 минут.
Как приготовить маринад
Вам необходимо довести до кипения 5 литров воды. В кипяток следует добавить 250 г сахара и 200 г соли. Когда все растворилось, нужно влить 200 г уксуса.
Как замариновать кабачки
Горячий маринад следует лить в банки с кабачками. Его следует лить до самого верха. После этого нужно накрыть банки стерильными крышками, герметично закатать или закрутить, перевернуть вверх дном и поставить в тепло до полного остывания.
После этого кабачки следует хранить в прохладном месте. Хозяйка утверждает, что они получаются очень вкусными, хрустящими и слегка кисло-сладкими.
Смотрите видео о том, как замариновать кабачки на зиму:
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