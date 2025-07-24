Вкус, от которого все будут в восторге: рецепт нереально вкусных маринованных кабачков

Хозяйка поделилась очень простым рецептом маринованных кабачков на зиму. Они получаются хрустящие и имеют легкий кисло-сладкий приятный вкус.

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Рецепт маринованных кабачков / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, pixabay

Что узнаете:

Как стерилизовать банки перед консервацией

Как подготовить маринад для кабачков

Что понадобится для маринования кабачков

Лето в самом разгаре, как и активный сбор урожая. У хозяек теперь много работы, ведь они занимаются не только сбором урожая, но и заготовками на зиму и консервациями. Украинская хозяйка поделилась невероятным рецептом вкусных маринованных кабачков на зиму.

Что нужно для маринования кабачков

Для приготовления маринованных кабачков на зиму вам понадобится:

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5 литров воды;

3-4 кг кабачков;

250 г сахара;

200 г каменной соли (не йодированной);

200 г уксуса 9%;

3-5 шт лавровых листьев;

1 головка чеснока (по вкусу);

10-15 шт душистого перца горошком;

специи (гвоздика, семена укропа, черный перец);

листья хрена, вишни, смородины (по желанию).

Как замариновать кабачки на зиму

Что делать с кабачками

Сначала вам нужно хорошо помыть кабачки и нарезать их. Можно резать кабачки кружочками или брусочками - на ваше усмотрение. Если у вас молодые кабачки, у них тонкая кожура, поэтому их можно не чистить. Старые кабачки лучше очистить от кожуры и удалить семена.

Далее следует плотно уложить кабачки в стерилизованные банки, добавить туда лавровые листья, чеснок, горошек душистого перца и специи.

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Как простерилизовать банки

В большую кастрюлю надо налить воду и довести ее до кипения. В кипящую воду следует поставить банки и простерилизовать:

литровые банки - 10 минут;

пол-литровые банки - 5-7 минут.

Как приготовить маринад

Вам необходимо довести до кипения 5 литров воды. В кипяток следует добавить 250 г сахара и 200 г соли. Когда все растворилось, нужно влить 200 г уксуса.

Как замариновать кабачки

Горячий маринад следует лить в банки с кабачками. Его следует лить до самого верха. После этого нужно накрыть банки стерильными крышками, герметично закатать или закрутить, перевернуть вверх дном и поставить в тепло до полного остывания.

После этого кабачки следует хранить в прохладном месте. Хозяйка утверждает, что они получаются очень вкусными, хрустящими и слегка кисло-сладкими.

Смотрите видео о том, как замариновать кабачки на зиму:

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