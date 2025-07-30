Исчезнут первыми со стола: рецепт маринованных кабачков за 5 минут

Если на огороде еще много овощей, а традиционные жареные кабачки уже надоели и консерваций на зиму сделали вдоволь - Главред предлагает открыть для себя новый рецепт.
Рецептом маринованных кабачков поделились на странице в TikTok @tastystories.feed.
Ингредиенты:
- кабачки - 1 кг (ориентировочно 3 средние);
- укроп - 10 г;
- петрушка - 10 г.
Для маринада вам понадобится:
- масло (можно оливковое) - 50 мл;
- соевый соус - 3 ст. л;
- уксус яблочный - 2 ст. л;
- соль - 1 ч. л;
- перец черный - 0,5 ч. л;
- сахар - 1 ст. л;
- чеснок - 3 средних зубчика.
Сначала нужно хорошо помыть кабачки, укроп и петрушку.
Далее кабачки следует нарезать тонкими кружочками (автор видео использует слайсер), а укроп и петрушку - измельчить.
Зелень добавляем к нарезанным кабачкам.
Чтобы приготовить маринад, то стоит все выше прописанные ингредиенты объединить. Далее готовой жидкостью стоит залить кабачки.
Овощи нужно оставить на 10 минут, чтобы они хорошо впитали маринад.
Готовится очень просто, но со стола ее сметут первой. Идеально подойдет, как на обед вместо салата, так и к блюдам с мангала.
Приятного аппетита!
Как приготовить маринованные кабачки - смотрите видео:
@tastystories.feed Маринованные кабачки 5 минутка. ?Ингредиенты: ?Кабачки - 1 кг (ориентировочно 3 средние ) ?Креп - 10 г ?Петрушка - 10 г ?Маринад: ?Масло (у меня оливковое) - 50 мл ?Соевый соус - 3 ст.л ?Уксус яблочный - 2 ст.л ?Соль - 1 ч.л ?Перец черный - 0,5 ч.л ?Сахар - 1 ст.л ?Чеснок - 3 средние зубчики ▪️Кабачки режем на тоненькие кружочки. (Можно делать толще чем у меня на видео, тоже вкусно ??) ▪️Кріп и петрушку мелко нарезаем и соединяем с кабачками. ▪️Всі составляющие маринада объединяем и заливаем на кабачки. ▪️Лишаємо постоять минут 10 и можно уже пробовать ?? #кабачки#кабачкипокорейски#tastystories#летниерецепты#простыерецепты♬ Morning Bossa Nova - Bossa Nova Terrace
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О профиле в TikTok: @tastystories.feed
@tastystories.feed - профиль в TikTok, который ведут мужчина и женщина. Настя готовит, а Саша снимает. На канале можно найти немало простых и доступных рецептов на каждый день. Также женщина делится рецептами консервации на зиму. На профиль в TikTok подписаны более 15 тысяч пользователей.
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