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Детские маринованные огурчики: улетают банками

Алена Кюпели
25 июля 2025, 00:16
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Какой маринад подходит для детей.
Маринованные огурчики для детей
Маринованные огурчики для детей / Коллаж Главред, фото Pixabay

Дети любят маринованные огурчики и частенько тянутся к хрустящим вкусняшкам за столом. Однако уксус - не всегда является хорошей идеей для нежных желудков малышей.

На странице "Моя найкраща кухня" появился рецепт маринованных огурчиков для детей.

Ингредиенты:

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  • Маринад
  • Укроп
  • Хрен
  • Чеснок
  • Черный перец
  • Смородина
  • Лавровый лист
  • Огурцы

Маринад (на банку 3 литра)

- 2 столовые ложки соли;

- 5 столовых ложек сахара;

- 1,5 чайной ложки лимонной кислоты.

Консервация:

  • 1 зонтик укропа
  • 1 лист хрена
  • 2 зубчика чеснока
  • 2-3 горошины черного перца
  • 2 листика смородины
  • 1 лавровый лист

Приготовление:

Чтобы приготовить маринованные огурчики, необходимо вначале наполнить банку небольшими огурчиками плотно.

Необходимо будет дважды залить огурцы кипятком. В первый раз залить кипятком огурчики и оставить постоять 10 минут. После этого нужно слить воду.

Во второй раз нужно залить огурцы новым кипятком. Оставить постоять 10-15 минут, воду слить в кастрюльку и сварить маринад. Довести маринад до кипения, залить им огурцы. Закатать банки и наслаждаться вместе с детьми.

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