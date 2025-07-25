Детские маринованные огурчики: улетают банками

Дети любят маринованные огурчики и частенько тянутся к хрустящим вкусняшкам за столом. Однако уксус - не всегда является хорошей идеей для нежных желудков малышей.
На странице "Моя найкраща кухня" появился рецепт маринованных огурчиков для детей.
Ингредиенты:
- Маринад
- Укроп
- Хрен
- Чеснок
- Черный перец
- Смородина
- Лавровый лист
- Огурцы
Маринад (на банку 3 литра)
- 2 столовые ложки соли;
- 5 столовых ложек сахара;
- 1,5 чайной ложки лимонной кислоты.
Консервация:
- 1 зонтик укропа
- 1 лист хрена
- 2 зубчика чеснока
- 2-3 горошины черного перца
- 2 листика смородины
- 1 лавровый лист
Приготовление:
Чтобы приготовить маринованные огурчики, необходимо вначале наполнить банку небольшими огурчиками плотно.
Необходимо будет дважды залить огурцы кипятком. В первый раз залить кипятком огурчики и оставить постоять 10 минут. После этого нужно слить воду.
Во второй раз нужно залить огурцы новым кипятком. Оставить постоять 10-15 минут, воду слить в кастрюльку и сварить маринад. Довести маринад до кипения, залить им огурцы. Закатать банки и наслаждаться вместе с детьми.
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