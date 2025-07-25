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Просто, быстро и вкусно: рецепт варенья из слив, которое будет напоминать о лете

Мария Николишин
25 июля 2025, 14:02
31
Такое варенье даже можно использовать для разнообразной выпечки.
Время приготоления Время приготовления: 11 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 1 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Просто, быстро и вкусно: рецепт варенья из слив, которое будет напоминать о лете
Варенье из сливы / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Лето в самом разгаре, а это значит, что начался сезон фруктов. В частности, сейчас можно лакомиться вкусными сливами.

В то же время, фудблогер cook_julija_simonchuk рассказала, что для того, чтобы сохранить этот фрукт до зимы, из него можно приготовить вкусное варенье, пишет Главред.

Рецепт сливового варенья на сковородке

Вам понадобится:

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  • сливы - 0,5 л;
  • сахар - 0,5 л;
  • лимонная кислота - на кончик ножа.

Как приготовить варенье из сливы

Сливы нужно порезать и выложить на сковородку, включив максимальный огонь.

Засеките 5 минут от закипания и иногда помешивайте сливы.

Когда время выйдет добавьте сахар и снова дайте кипеть 5 минут. Также нужно периодически помешивать.

После этого добавьте лимонную кислоту и проварите еще 1 минуту.

Горячее варенье можно разливать по стерильным банкам.

Стоит добавить, что варенье получается очень густым. Оно идеально подходит для выпечки.

Рецепт густого варенья из сливы - видео:

Просто, быстро и вкусно: рецепт варенья из слив, которое будет напоминать о лете
Сколько можно хранить консервацию / Инфографика: Главред

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Об источнике: cook_julija_simonchuk

cook_julija_simonchuk - популярный украинский кулинарный блогер из Луцка в соцсети Instagram и ТикТок. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На cook_julija_simonchuk подписаны более 80 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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