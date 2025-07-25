Просто, быстро и вкусно: рецепт варенья из слив, которое будет напоминать о лете

Лето в самом разгаре, а это значит, что начался сезон фруктов. В частности, сейчас можно лакомиться вкусными сливами.
В то же время, фудблогер cook_julija_simonchuk рассказала, что для того, чтобы сохранить этот фрукт до зимы, из него можно приготовить вкусное варенье, пишет Главред.
Рецепт сливового варенья на сковородке
Вам понадобится:
- сливы - 0,5 л;
- сахар - 0,5 л;
- лимонная кислота - на кончик ножа.
Как приготовить варенье из сливы
Сливы нужно порезать и выложить на сковородку, включив максимальный огонь.
Засеките 5 минут от закипания и иногда помешивайте сливы.
Когда время выйдет добавьте сахар и снова дайте кипеть 5 минут. Также нужно периодически помешивать.
После этого добавьте лимонную кислоту и проварите еще 1 минуту.
Горячее варенье можно разливать по стерильным банкам.
Стоит добавить, что варенье получается очень густым. Оно идеально подходит для выпечки.
Рецепт густого варенья из сливы - видео:
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Об источнике: cook_julija_simonchuk
cook_julija_simonchuk - популярный украинский кулинарный блогер из Луцка в соцсети Instagram и ТикТок. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На cook_julija_simonchuk подписаны более 80 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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