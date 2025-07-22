Самый вкусный компот из яблок на зиму на скорую руку - рецепт

Лето в самом разгаре и приходит лучшее время для приготовления закруток, чтобы и зимой лакомиться овощами, фруктами и ягодами. Среди топовых консерваций есть также и компоты.
Главред узнал, как быстро и просто приготовить невероятно вкусный компот всего из трех ингредиентов по рецепту украинского блогера Виктории Козиной. Соответствующее видео она опубликовала в TikTok.
Компот из яблок на зиму - рецепт
Ингредиенты:
- Яблоки
- Сахар 150 г
- Вода
Виктория взяла для приготовления компота яблоки сорта белый налив, однако предупредила, что можно использовать и другие. Их нужно вымыть и выложить примерно до половины 3-литровой банки. Хотя можно добавить и больше яблок.
Важным нюансом является то, что стерилизация банок не обязательна. По словам блогера, их можно просто хорошо вымыть.
После заброса яблок в банки их нужно залить крутым кипятком и накрыть крышкой на 20 минут. За отведенное время яблоки должны изменить цвет, после чего можно приступать к следующему этапу.
Воду из банок надо перелить в большую кастрюлю и на каждую 3-литровую банку добавить по 150 граммов сахара. Далее кастрюлю ставим на огонь и доводим воду с сахаром до кипения, при этом хорошо помешивая.
Когда вода закипит, ее можно разливать по банкам с яблоками и закручивать. После этого остается перевернуть банки, закутать в пледы или другие теплые ткани и оставить на 1-2 суток.
Компот из яблок готов, приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить вкусный яблочный компот на зиму:
@viktoria_food0 Компот из яблок?? на зиму? На 3-х литровую банку: ▫️пів банки яблок ▫️150 г сахара ▫️вода #рецепт#консервация#консервация #консервацияназиму#компот#компотназиму#вкуснотища♬ оригинальный звук - Виктория Козина
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О персоне: Виктория Козина
Виктория Козина - украинский блогер, также известная под ником viktoria_food0 в соцсетях. Делится в своем блоге простыми и вкусными рецептами на каждый день. В TikTok на ее страницу подписаны более 120 тысяч, а в Instagram - более 20 тысяч пользователей.
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