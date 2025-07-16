На майонез больше не посмотрите: заправка для салата, как в ресторане

Соус готовится за считанные минуты.

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Рецепт соуса для салата с горчицей и медом / Коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот из видео

Майонез - универсальный продукт, который используют для салатов, мяса или других блюд. Однако перед тем, как заливать салат майонезом или покупать в магазине готовую бутылочку заправки, Главред предлагает обратить внимание на рецепт вкусного соуса. С ним ваши салаты будут получаться, как в ресторане.

Рецептом поделилась украинский кулинарный блогер в TikTok @o.stadnyk_cooks.

Вам понадобится:

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дижонская горчица - 2-3 ст.л;

американская горчица - 2-3 ст. л;

чеснок - 1 зубчик;

сок 1/2 лимона или лайма;

мед - 1 ст. л;

оливковое масло - 50 мл.

Сначала нужно соединить дижонскую и американскую горчицы.

Далее почистите чеснок и натрите 1 зубчик на терке. Добавьте к горчице.

Затем растопите мед, выжмите сок лайма или лимона. Все тщательно перемешайте.

В конце осторожно добавьте немного оливкового масла. Кулинарный блогер отмечает, что его нужно вливать небольшой струей. После все тщательно перемешайте венчиком.

"Я вас уверяю этот соус станет вашим любимым. Он превратит любой салат в супер вкусный салат", - отметила автор видео.

Как приготовить заправку для салата - смотрите видео:

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О профиле в Instagram: o.stadnyk_cooks o.stadnyk_cooks - профиль в Instagram, который ведет кулинарный блогер Елена Стадник. На своей странице женщина делится домашними рецептами, жизнью и христианскими ценностями. На Елену подписаны более 17 тысяч пользователей. Женщина также активно ведет и другие социальные сети.

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