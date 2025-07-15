Гора вкусных котлет за несколько гривен: сметут со стола за считанные минуты

Сохраняйте рецепт овощных котлет, которые влюбят в себя с первого кусочка.

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Рецепт овощных котлет из кабачков / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Сезон кабачков в самом разгаре. Если вам надоели кабачки приготовленные традиционным способом - поджаренные на сковородке, тогда Главред предлагает накрыть стол овощными котлетами, от которых невозможно будет оторваться. Они получаются сочные, невероятно вкусные и ничуть не уступают мясным.

Рецептом котлет из кабачков поделилась кулинарный блогер Елена Стадник на своей странице в Instagram.⠀

Для котлет вам понадобится:

видео дня

кабачки - 3 шт;

морковь - 2 шт;

зеленый лук;

яйца - 2 шт;

твердый сыр - 180 г;

манка - 2-3 ст. л;

мука - 1 ст. л;

панировочные сухари;

чеснок - 1 зубчик;

соль, перец;

паприка;

итальянские травы.

Сначала нужно хорошо помыть овощи. Далее натрите кабачок и выжмите лишний сок. Морковь тоже нужно пропустить через терку.

К натертым кабачкам и моркови мелко нарежьте перья зеленого лука и зубчик чеснока. Сюда же разбейте два куриных яйца, добавьте манку и муку.

Не забудьте натереть любимый твердый сыр и добавить специи по своему вкусу.

Все ингредиенты нужно хорошо перемешать.

Далее влажными руками сформируйте небольшие шарики, по размеру и форме похожие на сырники, и посыпьте их сухарями.

Овощные котлеты нужно жарить с обеих сторон до золотистой корочки. Также можно запечь в духовке.

Автор видео рекомендует подавать котлеты с чесночным соусом. Для него понадобится немного сметаны, майонеза, кроме и чеснок.

Приятного аппетита!

Как приготовить овощные котлеты - смотрите видео:

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О профиле в Instagram: o.stadnyk_cooks o.stadnyk_cooks - профиль в Instagram, который ведет кулинарный блогер Елена Стадник. На свой странице женщина делится домашними рецептами, жизнью и христианскими ценностями. На Елену подписаны более 17 тысяч пользователей, женщина также активно ведет и другие социальные сети.

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