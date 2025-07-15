Гора вкусных котлет за несколько гривен: сметут со стола за считанные минуты

Сезон кабачков в самом разгаре. Если вам надоели кабачки приготовленные традиционным способом - поджаренные на сковородке, тогда Главред предлагает накрыть стол овощными котлетами, от которых невозможно будет оторваться. Они получаются сочные, невероятно вкусные и ничуть не уступают мясным.
Рецептом котлет из кабачков поделилась кулинарный блогер Елена Стадник на своей странице в Instagram.⠀
Для котлет вам понадобится:
- кабачки - 3 шт;
- морковь - 2 шт;
- зеленый лук;
- яйца - 2 шт;
- твердый сыр - 180 г;
- манка - 2-3 ст. л;
- мука - 1 ст. л;
- панировочные сухари;
- чеснок - 1 зубчик;
- соль, перец;
- паприка;
- итальянские травы.
Сначала нужно хорошо помыть овощи. Далее натрите кабачок и выжмите лишний сок. Морковь тоже нужно пропустить через терку.
К натертым кабачкам и моркови мелко нарежьте перья зеленого лука и зубчик чеснока. Сюда же разбейте два куриных яйца, добавьте манку и муку.
Не забудьте натереть любимый твердый сыр и добавить специи по своему вкусу.
Все ингредиенты нужно хорошо перемешать.
Далее влажными руками сформируйте небольшие шарики, по размеру и форме похожие на сырники, и посыпьте их сухарями.
Овощные котлеты нужно жарить с обеих сторон до золотистой корочки. Также можно запечь в духовке.
Автор видео рекомендует подавать котлеты с чесночным соусом. Для него понадобится немного сметаны, майонеза, кроме и чеснок.
Приятного аппетита!
Как приготовить овощные котлеты - смотрите видео:
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О профиле в Instagram: o.stadnyk_cooks
o.stadnyk_cooks - профиль в Instagram, который ведет кулинарный блогер Елена Стадник. На свой странице женщина делится домашними рецептами, жизнью и христианскими ценностями. На Елену подписаны более 17 тысяч пользователей, женщина также активно ведет и другие социальные сети.
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