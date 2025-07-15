Сочно и дешево: рецепт молодой капусты с мясом

Капуста с мясной котлетой - прекрасное блюдо для летнего ужина.

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Стейки сочной капусты с мясом / Коллаж Главред, фото Instagram/olga_riabenko_

Сезон капусты в самом разгаре и ее можно готовить не только в виде голубцов или салатов.

Финалиста МастерШеф Ольга Рябенко показала на своей странице в Instagram, как вкусно запечь капусту и сделать питательное и сочное блюдо.

По ее словам, такое блюдо вы точно захотите повторить.

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Ингредиенты:

Для котлет:

Говяжий фарш – 700 г;

Лук – 1 шт;

Соль, перец – по вкусу;

Петрушка свежая – 1 пучок;

Мускатный орех – 1/4 ч.л;

Орегано – 1,5 ч.л;

Вода – 70 мл;

Сыр твердый – 200 г.

Для капусты:

Капуста молодая – 1 шт средняя;

Масло с травами

Перец Чили, базилик, томаты - 150 мл;

Паприка копченая – 1 ч.л;

Соль – 1 ч.л;

Для соуса:

Йогурт натуральный – 250 г;

Томатная паста - 1 ст.л;

Зеленый лук

Приготовление:

1. Молодую капусту нужно будет нарезать на стейки, шириной около полтора сантиметра.

2. Приготовить ароматное масло, смешав обычное подсолнечное масло с чесноком и перцем Чили. Смазать им капусту.

3. Взять приготовленный ранее фарш, сформировать плоские котлетки и выложить их на капусту.

4. Взять приготовленный ранее соус и полить "мясные" стейки.

5. Натереть твердый сыр и выложить на стейки.

6. Готовить блюдо в духовке нужно 1 час при температуре 180*.

7. Подавать стейки необходимо горячими и со сметаной.

О персоне: Ольга Рябенко Ольга Рябенко — кулинарная блоггерша, суперфиналистка кулинарного шоу "МастерШеф". Она также является автором кулинарной книги и матерью четверых детей.

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