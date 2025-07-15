Сочно и дешево: рецепт молодой капусты с мясом

Сезон капусты в самом разгаре и ее можно готовить не только в виде голубцов или салатов.
Финалиста МастерШеф Ольга Рябенко показала на своей странице в Instagram, как вкусно запечь капусту и сделать питательное и сочное блюдо.
По ее словам, такое блюдо вы точно захотите повторить.
Ингредиенты:
Для котлет:
- Говяжий фарш – 700 г;
- Лук – 1 шт;
- Соль, перец – по вкусу;
- Петрушка свежая – 1 пучок;
- Мускатный орех – 1/4 ч.л;
- Орегано – 1,5 ч.л;
- Вода – 70 мл;
- Сыр твердый – 200 г.
Для капусты:
- Капуста молодая – 1 шт средняя;
- Масло с травами
- Перец Чили, базилик, томаты - 150 мл;
- Паприка копченая – 1 ч.л;
- Соль – 1 ч.л;
Для соуса:
- Йогурт натуральный – 250 г;
- Томатная паста - 1 ст.л;
- Зеленый лук
Приготовление:
1. Молодую капусту нужно будет нарезать на стейки, шириной около полтора сантиметра.
2. Приготовить ароматное масло, смешав обычное подсолнечное масло с чесноком и перцем Чили. Смазать им капусту.
3. Взять приготовленный ранее фарш, сформировать плоские котлетки и выложить их на капусту.
4. Взять приготовленный ранее соус и полить "мясные" стейки.
5. Натереть твердый сыр и выложить на стейки.
6. Готовить блюдо в духовке нужно 1 час при температуре 180*.
7. Подавать стейки необходимо горячими и со сметаной.
О персоне: Ольга Рябенко
Ольга Рябенко — кулинарная блоггерша, суперфиналистка кулинарного шоу "МастерШеф". Она также является автором кулинарной книги и матерью четверых детей.
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