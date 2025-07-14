Вкус лета в банке: проверенный рецепт кабачков с шампиньонами и соусом сацебели

Кабачки с шампиньонами и соусом сацебели прекрасно дополнят гарнир или станут самостоятельной закуской.

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Рецепт кабачков с шампиньонами и соусом сацебели / Коллаж: Главред, фото: скриншот с instagram.com/ulia_chumachka

Кабачки с шампиньонами и соусом сацебели - это не просто блюдо, а настоящий гастрономический подарок, который с легкостью может стать одним из фаворитов на вашем столе. Особенно ценным этот рецепт является в холодное время года, когда хочется почувствовать тепло и аромат лета даже в серые зимние дни.

Это не просто заготовка, а настоящая находка, которая способна разнообразить зимнее меню и принести удовольствие не только как гарнир, но и как самостоятельное блюдо. Рецептом поделилась блогер Юлия Чумак в Instagram.

Ингредиенты:

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кабачки - 2,5 кг;

шампиньоны - 1,5 кг;

лук - 500 г;

морковь - 500 г;

чеснок - 1 головка (примерно 40 г);

соус сацебели - 1 банка (примерно 485 г);

сахар - 150 г;

соль - 60 г (25 г + 35 г);

молотый перец - 1 чайная ложка;

уксус 9% - 100 мл.

Как приготовить кабачки с шампиньонами и соусом сацебели

Готовить кабачки с шампиньонами и соусом сацебели чрезвычайно просто. Кабачки вымойте, очистите от кожуры (по желанию), нарежьте кубиками или брусочками среднего размера. Шампиньоны очистите, промойте, нарежьте ломтиками или четвертинками в зависимости от размера.

Лук также очистите и нарежьте тонкими полукольцами или кубиками. Далее натрите морковь на крупной терке. Чеснок нужно очистить и мелко порезать или пропустить через пресс.

В большой кастрюле или глубокой сковороде разогрейте немного масла (оливкового или подсолнечного). Сначала добавьте лук, обжаривайте до прозрачности и легкого золотистого цвета.

Затем добавьте морковь и тушите вместе 5-7 минут, помешивая. Добавьте шампиньоны и тушите, пока они не пустят сок и немного не испарятся, примерно 10-15 минут.

Затем добавьте кабачки, перемешайте, тушите на среднем огне, пока они не станут мягкими, примерно 20-30 минут.

Сколько можно хранить консервацию / Инфографика: Главред

Добавьте к овощам и грибам сахар, соль (25 г), молотый перец и перемешайте. Влейте соус сацебели и хорошо размешайте. Тушите все вместе еще 10 минут, чтобы вкусы смешались. В конце добавьте остаток соли (35 г), измельченный чеснок и уксус, перемешайте и тушите еще 10 минут.

После тушения готовую массу раскладывают в стерильные банки, что позволяет хранить блюдо всю зиму. И когда за окном холод, можно открыть баночку, почувствовать аромат лета и насладиться нежными кабачками с грибами.

Смотрите видео, как приготовить кабачки с шампиньонами и соусом сацебели:

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О персоне: Юлия Чумак (ulia_chumachka) Юлия Чумак (ulia_chumachka) - популярный блогер, которая живет на даче и ведет активный образ жизни, будучи дважды внутренне перемещенным лицом (ВПЛ). Она делится со своей аудиторией рецептами приготовления пищи, заготовками и советами по выращиванию овощей и зелени. В блоге Юлии более 1 400 сообщений, а аудитория насчитывает более 16 тысяч подписчиков.

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