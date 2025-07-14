Хрустят, как свежие: необычный и простой рецепт пикантных огурцов на зиму

Рецепт хрустящих огурцов на зиму.

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Маринованные огурцы с кетчупом - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Очень простой рецепт пикантных огурцов на зиму, которые удивляют своим вкусом. Такая заготовка быстро разлетается, поэтому рекомендуем приготовить побольше баночек.

Кстати, огурцы можно нарезать, как вам нравиться, а если использовать волнистый нож, то будет еще и эстетично, сообщает Главред со ссылкой на makarchuk_food.

Пикантные огурцы с кетчупом на зиму – рецепт

Ингредиенты для маринада на 3 кг огурцов:

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250 г растительного масла

180 г сахара

100 мл 9% уксуса

125 мл воды

250 г кетчупа чили

50 г обычного кетчупа

1,5 ст. л. соли

80 г измельченного чеснока

Предварительно замочите огурцы в воде на 2 часа, а затем нарежьте их.

Смешайте все ингредиенты для маринада и доведите его до кипения.

Залейте огурцы маринадом и разложите их по банкам.

Простерилизуйте огурцы в банках 5-7 минут, закрутите крышками и охладите.

Храните в темном прохладном месте.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить маринованные огурцы с кетчупом:

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О персоне: makarchuk_food makarchuk_food - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На makarchuk_food подписаны более 69 тысяч пользователей соцсети.

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