Хрустят, как свежие: необычный и простой рецепт пикантных огурцов на зиму

Очень простой рецепт пикантных огурцов на зиму, которые удивляют своим вкусом. Такая заготовка быстро разлетается, поэтому рекомендуем приготовить побольше баночек.
Кстати, огурцы можно нарезать, как вам нравиться, а если использовать волнистый нож, то будет еще и эстетично, сообщает Главред со ссылкой на makarchuk_food.
Пикантные огурцы с кетчупом на зиму – рецепт
Ингредиенты для маринада на 3 кг огурцов:
- 250 г растительного масла
- 180 г сахара
- 100 мл 9% уксуса
- 125 мл воды
- 250 г кетчупа чили
- 50 г обычного кетчупа
- 1,5 ст. л. соли
- 80 г измельченного чеснока
Предварительно замочите огурцы в воде на 2 часа, а затем нарежьте их.
Смешайте все ингредиенты для маринада и доведите его до кипения.
Залейте огурцы маринадом и разложите их по банкам.
Простерилизуйте огурцы в банках 5-7 минут, закрутите крышками и охладите.
Храните в темном прохладном месте.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить маринованные огурцы с кетчупом:
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