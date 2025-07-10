Божественная намазка на хлеб из кабачков: готовится очень просто

В разгар сезона кабачков хочется экспериментировать с блюдами. Если традиционные жареные кабачки надоели, тогда Главред предлагает приготовить вкусную намазку из овоща, которая будет вкуснее, чем крем-сыр из магазина.
Рецептом поделилась кулинарный блогер на странице @smachno_tyt в TikTok.
Вам понадобится:
- кабачок - 1 шт;
- плавленый сырок - 2 шт;
- чеснок - 1-2 зубчика;
- укроп - на свой вкус;
- растительное масло - 1 ч.л;
- соль - щепотка.
Сначала нужно помыть кабачки и нарезать небольшими кубиками (примерно 2х2).
Далее отправляем кабачок на разогретую сковороду, предварительно смазанную маслом. Тушить нужно до готовности, примерно 10-15 минут. Не забудьте периодически помешивать.
Если кабачки готовы, а сока все еще много, оставьте на несколько минут их на огне без крышки, но нужно внимательно следить.
Готовые кабачки перекладываем в чашу блендера. Сюда же добавляем чеснок, соль, перец, зелень и плавленые сырки. Все измельчаем до однородности. Готово!
Намазку можно есть как в теплом виде, так и после охлаждения в холодильнике - оставив ее там на ночь.
Вкусно намазывать на ржаной хлеб или гренку.
Как приготовить намазку из кабачков - смотрите видео:
@smachno_tyt
Решила попробовать эту хитовую намазку) Вкусно, рекомендую? Кабачок - 1 шт (маленький); Плавленый сырок - 2 шт; Чеснок - 1-2 зубчика; Укроп - по вкусу; Масло - 1 ч.л; Соль- щепотка; Кабачок мелко нарезать и обжарить до готовности на маленьком количестве масла (можно и без) и слегка подсолить; Далее в чаше блендера соединить все составляющие - кабачки, сырки, чеснок и укроп и все хорошо перебить. И все, приятного аппетита))♬ оригинальный звук - sound_ua_
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