Бабушкина классика: проверенный рецепт кабачковой икры, как в детстве

Благодаря этому рецепту кабачковая икра получается очень нежной.

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Аппетитная кабачковая икра на зиму / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Сезон кабачков в самом разгаре. Украинские хозяйки с лета делают заготовки на зиму. Домашние запасы консервации трудно представить без кабачковой икры. Главред нашел рецепт икры из кабачков, по которому приготовить смогут все.

Проверенным рецептом поделилась кулинарный блогер в Instagram @tanya_akopyan_recepty.

Вам понадобится:

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кабачки - 3 кг;

соль - 1 ст. л;

сахар - 100 г или 5 ст. л;

масло - 100 мл;

майонез - 250 г;

томатная паста - 250 г;

чеснок - 10 зубчиков;

уксус 9% - 2 ст. л.

Для начала хорошо промойте и очистите кабачки. Далее пропустите овощ через мясорубку. К кабачкам добавьте соль, сахар, масло, майонез и томатную пасту. Все ингредиенты хорошо перемешайте.

"То есть без лука и моркови, но получается очень сбалансировано и вкусно", - уверяет Татьяна.

Далее кастрюлю с кабачковым пюре поместите в духовой шкаф на 3 часа. Также можно готовить икру на газовой или электрической плите.

"Сначала ставлю на плиту и довожу до кипения, а затем на 200 градусов в духовой шкаф", - рассказала кулинарный блогер.

Через 3 часа к кабачкам добавьте уксус и чеснок. И поставьте в духовой шкаф еще на 30 минут.

Пока икра тушится, самое время простерилизовать банки. Можно это сделать следующим образом: налить в банки немного кипятка, накрыть их крышками. Положить банку в микроволновку на 5-6 минут, пока вода в ней не закипит. Далее разлейте готовую икру в банки и закрутите.

Приятного аппетита!

Как приготовить кабачковую икру - смотрите видео:

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О персоне: tanya_akopyan_recepty tanya_akopyan_recepty - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На recept_dny_y_tanya_akopyan подписаны более 107 тысяч пользователей соцсети.

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