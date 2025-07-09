Бабушкина классика: проверенный рецепт кабачковой икры, как в детстве

Сезон кабачков в самом разгаре. Украинские хозяйки с лета делают заготовки на зиму. Домашние запасы консервации трудно представить без кабачковой икры. Главред нашел рецепт икры из кабачков, по которому приготовить смогут все.
Проверенным рецептом поделилась кулинарный блогер в Instagram @tanya_akopyan_recepty.
Вам понадобится:
- кабачки - 3 кг;
- соль - 1 ст. л;
- сахар - 100 г или 5 ст. л;
- масло - 100 мл;
- майонез - 250 г;
- томатная паста - 250 г;
- чеснок - 10 зубчиков;
- уксус 9% - 2 ст. л.
Для начала хорошо промойте и очистите кабачки. Далее пропустите овощ через мясорубку. К кабачкам добавьте соль, сахар, масло, майонез и томатную пасту. Все ингредиенты хорошо перемешайте.
"То есть без лука и моркови, но получается очень сбалансировано и вкусно", - уверяет Татьяна.
Далее кастрюлю с кабачковым пюре поместите в духовой шкаф на 3 часа. Также можно готовить икру на газовой или электрической плите.
"Сначала ставлю на плиту и довожу до кипения, а затем на 200 градусов в духовой шкаф", - рассказала кулинарный блогер.
Через 3 часа к кабачкам добавьте уксус и чеснок. И поставьте в духовой шкаф еще на 30 минут.
Пока икра тушится, самое время простерилизовать банки. Можно это сделать следующим образом: налить в банки немного кипятка, накрыть их крышками. Положить банку в микроволновку на 5-6 минут, пока вода в ней не закипит. Далее разлейте готовую икру в банки и закрутите.
Приятного аппетита!
Как приготовить кабачковую икру - смотрите видео:
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О персоне: tanya_akopyan_recepty
tanya_akopyan_recepty - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На recept_dny_y_tanya_akopyan подписаны более 107 тысяч пользователей соцсети.
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