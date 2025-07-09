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Бабушкина классика: проверенный рецепт кабачковой икры, как в детстве

Марина Фурман
9 июля 2025, 12:56
154
Благодаря этому рецепту кабачковая икра получается очень нежной.
Время приготоления Время приготовления: 240 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 30 минут
Порции Порции 10 порции
Кухня Кухня Интернациональная
кабачковая икра
Аппетитная кабачковая икра на зиму / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Сезон кабачков в самом разгаре. Украинские хозяйки с лета делают заготовки на зиму. Домашние запасы консервации трудно представить без кабачковой икры. Главред нашел рецепт икры из кабачков, по которому приготовить смогут все.

Проверенным рецептом поделилась кулинарный блогер в Instagram @tanya_akopyan_recepty.

Вам понадобится:

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  • кабачки - 3 кг;
  • соль - 1 ст. л;
  • сахар - 100 г или 5 ст. л;
  • масло - 100 мл;
  • майонез - 250 г;
  • томатная паста - 250 г;
  • чеснок - 10 зубчиков;
  • уксус 9% - 2 ст. л.

Для начала хорошо промойте и очистите кабачки. Далее пропустите овощ через мясорубку. К кабачкам добавьте соль, сахар, масло, майонез и томатную пасту. Все ингредиенты хорошо перемешайте.

"То есть без лука и моркови, но получается очень сбалансировано и вкусно", - уверяет Татьяна.

Далее кастрюлю с кабачковым пюре поместите в духовой шкаф на 3 часа. Также можно готовить икру на газовой или электрической плите.

"Сначала ставлю на плиту и довожу до кипения, а затем на 200 градусов в духовой шкаф", - рассказала кулинарный блогер.

Через 3 часа к кабачкам добавьте уксус и чеснок. И поставьте в духовой шкаф еще на 30 минут.

Пока икра тушится, самое время простерилизовать банки. Можно это сделать следующим образом: налить в банки немного кипятка, накрыть их крышками. Положить банку в микроволновку на 5-6 минут, пока вода в ней не закипит. Далее разлейте готовую икру в банки и закрутите.

Приятного аппетита!

Как приготовить кабачковую икру - смотрите видео:

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О персоне: tanya_akopyan_recepty

tanya_akopyan_recepty - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На recept_dny_y_tanya_akopyan подписаны более 107 тысяч пользователей соцсети.

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