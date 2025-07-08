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Вкусные и хрустящие огурчики: хозяйка поделилась чудесным рецептом малосольных огурцов

Ангелина Подвысоцкая
8 июля 2025, 17:50
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Хозяйка утверждает, что это проверенный годами рецепт, который еще ни разу не подвел. Есть их можно уже на следующий день.
огурцы
Рецепт малосольных огурцов / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Хозяйки уже ломают голову, куда же девать свой урожай, чтобы он не испортился. Огурцы постоянно свежими не будут, чтобы делать овощные салаты, поэтому идеальным вариантом станет консервация.

У каждой хозяйки свой рецепт. Кто-то любит сладенькие хрустящие консервированные огурчики, а кому-то нравятся малосольные огурцы. Хозяйка Татьяна на своей странице в Instagram поделились очень простым рецептом малосольных огурчиков, который ее еще ни разу не подвел.

Рецепт малосольных огурцов

Для того чтобы сделать целую 3-литровую банку вкусных малосольных огурчиков, вам понадобится:

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  • 1,5-2 кг огурцов;
  • 8 зубчиков чеснока;
  • укроп;
  • листья хрена;
  • горький перец (по желанию);
  • 3 столовые ложки соли.

В первую очередь огурцы надо тщательно вымыть, чтобы ни в коем случае на них не осталось грязи или земли. С этим рецептом не нужно обрезать плодоножки.

На дно чистой банки следует положить специи, зелень и хрен. После этого можно закладывать огурцы, после этого следует добавить соль и залить все кипятком. Хозяйка льет горячую воду в банку по ножу.

И вот уже финальный этап. Татьяна советует накрыть банку пакетом, а сверху - крышкой. Пакет необходим для того, чтобы ничего не вытекало во время переворачивания банки. А банку следует перевернуть несколько раз, чтобы цель полностью растворилась.

Пока вода остынет, следует еще несколько раз перевернуть банку и поставить в холодильник.

Смотрите видео с рецептом малосольных огурцов:

Татьяна рассказывает, что это проверенный годами рецепт и огурцы получаются очень вкусными и хрустящими. При этом есть их можно уже на следующий день.

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