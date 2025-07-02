Семья будет просить приготовить снова и снова: рецепт драников с мясом за 10 минут

Рецепт сытных драников от Лизы Глинской.

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Как приготовить драники с мясом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Драники с начинкой - любимое блюдо многих украинцев. Но приготовить их действительно вкусно не такая простая задача. Кроме этого, часто хозяйки тратят на драники немало времени.

Однако Главред узнал рецепт драников с мясом, для приготовления которых понадобится всего 10 минут. Им на собственном YouTube-канале поделилась украинский кондитер Лиза Глинская.

Драники с мясом - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Картофель 1 кг

Лук 1 шт.

Яйцо 1 шт.

Соль по вкусу

Перец по вкусу

Для начинки:

Куриный фарш 300 г

Лук репчатый 1 шт.

Соль по вкусу

Перец по вкусу

Растительное масло

Для начала нужно помыть и почистить картофель, после чего натереть его на мелкой терке. Далее натертый картофель следует отжать, чтобы убрать лишнюю влагу.

Следующим шагом натираем две луковицы: одну для картофеля, а вторую для начинки. Глинская предупредила, что к картофелю следует добавлять лук без сока, тогда как в фарш - наоборот, ведь это придаст ему сочности.

В фарш также добавляем специи, а в картофель - перец, соль и яйцо. После этого можно формировать драники. В небольшое количество картофеля, приплюснутого ладонью, заворачиваем фарш и снова приплющиваем.

Когда драники будут сформированы их можно жарить на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки. Глинская советует в конце пожарить их в течение 2 минут под закрытой крышкой, чтобы фарш точно приготовился.

Драники с мясом готовы, приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить драники за 10 минут:



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О персоне: Лиза Глинская Елизавета Глинская - кондитер, победительница 2 сезона кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Училась во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, где изучала кулинарию и кондитерское искусство. Появляется на телевидении в качестве кулинарного эксперта и судьи (шоу "Все буде добре", "Все буде смачно!", "МастерШеф-9", "МастерШеф. Профессионалы" и др.). Автор мастер-классов по кондитерскому искусству и кулинарных книг. Открыла собственную школу кондитерского искусства GL.

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