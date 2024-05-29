Вот как нужно готовить панский драник - разметут за семь секунд

Трудно найти человека, который не любит драники, а если их подать под сливочным соусом с грибами и тертым сыром, тогда точно равнодушных не останется. Предлагаем вам простой рецепт панского драника без лишних заморочек.
Панский драник – простой рецепт
Ингредиенты:
- картофель 5-6 шт.
- лук 2 шт.
- грибы 300 г
- яйцо 1 шт.
- мука 2 ст.л
- сливки 150 мл
- сыр твердый 100 г
- соль, перец, зелень по вкусу
Натрите очищенный картофель и луковицу на средней терке.
Добавьте яйцо, муку, соль и перец, все хорошо перемешиваем.
Разогрейте растительное масло на сковороде, распределите часть картофельной массы не очень тонким слоем на всю сковороду.
Обжариваем драники с обеих сторон до золотистой корочки.
Нарежьте вторую луковицу на кубики и обжарьте на растительном масле.
К луку добавьте нарезанные шампиньоны, посолите.
Когда жидкость выпарится, добавьте сливки, потушите еще 3 минуты.
На каждый драник отправляем соус, сверху посыпаем натертым сыром и подаем на стол.
При подаче панский драник можно украсить зеленью. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить панский драник:
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