Вот как нужно готовить панский драник - разметут за семь секунд

Самый простой рецепт всеми любимого панского драника – приготовьте ресторанное блюдо у себя дома без трудностей.

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Панский драник - простой рецепт / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vistovska_cooking/

Трудно найти человека, который не любит драники, а если их подать под сливочным соусом с грибами и тертым сыром, тогда точно равнодушных не останется. Предлагаем вам простой рецепт панского драника без лишних заморочек.

Панский драник – простой рецепт

Ингредиенты:

картофель 5-6 шт.

лук 2 шт.

грибы 300 г

яйцо 1 шт.

мука 2 ст.л

сливки 150 мл

сыр твердый 100 г

соль, перец, зелень по вкусу

Натрите очищенный картофель и луковицу на средней терке.

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Добавьте яйцо, муку, соль и перец, все хорошо перемешиваем.

Разогрейте растительное масло на сковороде, распределите часть картофельной массы не очень тонким слоем на всю сковороду.

Обжариваем драники с обеих сторон до золотистой корочки.

Нарежьте вторую луковицу на кубики и обжарьте на растительном масле.

К луку добавьте нарезанные шампиньоны, посолите.

Когда жидкость выпарится, добавьте сливки, потушите еще 3 минуты.

На каждый драник отправляем соус, сверху посыпаем натертым сыром и подаем на стол.

При подаче панский драник можно украсить зеленью. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить панский драник:

Кто такая vistovska_cooking vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети.

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