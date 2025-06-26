Что кладут в соленые огурцы: рецепт оигрков из бабушкиной кадки

Квашеные огурцы по деревенскому рецепту без уксуса - идеально хрустящие огурцы квашеные с ароматом хрена, укропа и листьев смородины. Вкус, проверенный поколениями!

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Какую траву кладут в соленые огурцы? / Коллаж: Главред, скриншоты

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Что добавляют в соленые огурцы

Какую траву добавляют в соленые огурцы

Хрустящие соленые огурцы смогут сделать любое блюдо вдвойне вкуснее. У многих украинцев это любимая закуска. Главред расскажет об оригинальном рецепте, которым пользовались еще наши бабушки.

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На ютуб канале "НАШИ БЕСАГИ - еда и рецепты" рассказывают о проверенном деревенском рецепте приготовления квашеных огурцов, которым пользовалась еще ее бабушка. Это классический способ засолки без уксуса, что позволяет получить хрустящие, ароматные огурчики - словно только что из бочки. В видео пошагово показан весь процесс приготовления, объяснен каждый этап, акцентировано внимание на важных мелочах.

Подготовка огурцов

Сначала нужно подготовить огурцы. Используйте только свежие, мелкие, плотные на ощупь плоды - в идеале, длиной не более 10 сантиметров. Перед засолкой огурцы необходимо тщательно промыть и замочить в холодной воде на 6-8 часов. Это сделает их более хрустящими и поможет избавиться от загрязнений. Также это уменьшит риск появления горечи. Каждый огурец следует обрезать с обоих концов - именно кончики могут придавать неприятный привкус.

Подготовка банок

Чаще всего используют трехлитровые банки, хотя можно брать и меньшие. На дно обязательно кладут специи и листья: хрен, укроп, листья смородины или вишни. Можно добавить несколько кусочков корня хрена - он придаст аромата и обеспечит естественный консервирующий эффект. Чеснок - обязательный ингредиент: добавляют как целые зубчики, так и измельченные. Все эти компоненты служат не только для вкуса, но и для защиты от брожения или порчи.

Заполнение банок

После укладки специй банки плотно заполняют огурцами. Их размещают вертикально, стараясь утрамбовать как можно плотнее, не повреждая плоды. Если остается свободное пространство, можно добавить немного зелени. Главное - чтобы все огурцы были полностью покрыты рассолом после заливки.

Приготовление рассола

Рассол - основа вкусного результата. Автор использует классическое соотношение: на 1 литр холодной воды - 2 столовые ложки обычной (не йодированной) соли. По желанию можно добавить чайную ложку сахара для более активного брожения. Вода должна быть родниковой или, по меньшей мере, отстоянной. Рассол кипятить не нужно - достаточно тщательно перемешать, пока соль полностью не растворится. Затем раствором заливают огурцы в банках так, чтобы все было полностью покрыто.

Процесс ферментации

После заливки банки накрывают пластиковыми или стеклянными крышками и оставляют при комнатной температуре на 2-3 дня. За это время начинается начальная ферментация. Если в помещении тепло - процесс происходит быстрее, и огурцы могут быть готовы уже через сутки-полтора. Признаками готовности являются помутнение рассола и появление пузырьков. На этом этапе многие хозяйки сливают рассол, подогревают его до горячего состояния и повторно заливают огурцы. Это усиливает хрусткость и замедляет дальнейшее брожение. Однако этот этап - необязательный.

Хранение

Когда процесс брожения начат, банки следует перенести в прохладное место - погреб, холодильник или подвал. Там ферментация замедляется, а огурцы приобретают насыщенный, настоящий вкус - без лишней кислинки, которая обычно возникает при добавлении уксуса.

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"НАШИ БЕСАГИ - еда и рецепты" - что это за ресурс? YouTube-канал "НАШИ БЕСАГИ - еда и рецепты" посвящен традиционной украинской кухне. Авторы делятся аутентичными сельскими блюдами, которые готовят в печи, казане или на природе. Канал имеет более 350 000 подписчиков и десятки миллионов просмотров. Рецепты простые, душевные, с подробными пошаговыми объяснениями. Это настоящее кулинарное наследие украинского села.

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