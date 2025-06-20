Вкусный и полезный десерт на сковороде из лаваша: готовится всего 5 минут

Чтобы приготовить вкусный и полезный десерт, необязательно тратить много времени и сил. Главред нашел рецепт десерта, который готовится без выпекания и из доступных ингредиентов.
Рецептом десерта, который можно подать к чаю или кофе и подарить родным и друзьям незабываемые эмоции поделилась кулинарный блогер в Instagram @thefoodhub.by_ilona.
Вам понадобится:
- лаваш - 2 шт;
- творог - 300 г;
- курага;
- орехи;
- мед - 3 ст.л;
- корица - 1 ч.л;
- ванильный сахар - 1 ч.л;
- сливочное масло.
Сначала смешайте творог, женщина рекомендует брать не рассыпчатый, потому что с ним очень трудно работать, он выпадает.
Далее мелко нарежьте курагу и измельчите орехи.
К творогу добавьте сухофрукты, а также 3 столовые ложки меда, корицу и ванильный сахар.
Далее расстелите лаваш и поставьте сверху начинку. Хорошо закрутите в рулет, чтобы курага и орехи не высыпались. Нарежьте лаваш небольшими кольцами.
На хорошо разогретую сковородку добавьте немного масла и выложите рулетики. Жарить нужно с каждой стороны до золотистой корочки.
В конце десерт можно посыпать сахарной пудрой, украсить мятой и ягодами.
Приятного аппетита!
Как приготовить десерт из лаваша - смотрите видео:
Другие рецепты:
- Как приготовить идеальную молодую картошку - шикарный рецепт
- Кабачок, куриное филе и ужин на столе - бомбический рецепт
- Гениально просто: рецепт шоколадного бисквита на сковородке за 15 минут
Кто такая thefoodhub.by_ilona?
thefoodhub.by_ilona - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На thefoodhub.by_ilona подписаны более 96 тысяч пользователей соцсети Instagram.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред