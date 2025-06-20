Вкусный и полезный десерт на сковороде из лаваша: готовится всего 5 минут

Десерт готовится из доступных ингредиентов и без выпекания.

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Простой рецепт десерта / Коллаж: Главред, фото скриншоты из видео

Чтобы приготовить вкусный и полезный десерт, необязательно тратить много времени и сил. Главред нашел рецепт десерта, который готовится без выпекания и из доступных ингредиентов.

Рецептом десерта, который можно подать к чаю или кофе и подарить родным и друзьям незабываемые эмоции поделилась кулинарный блогер в Instagram @thefoodhub.by_ilona.

Вам понадобится:

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лаваш - 2 шт;

творог - 300 г;

курага;

орехи;

мед - 3 ст.л;

корица - 1 ч.л;

ванильный сахар - 1 ч.л;

сливочное масло.

Сначала смешайте творог, женщина рекомендует брать не рассыпчатый, потому что с ним очень трудно работать, он выпадает.

Далее мелко нарежьте курагу и измельчите орехи.

К творогу добавьте сухофрукты, а также 3 столовые ложки меда, корицу и ванильный сахар.

Далее расстелите лаваш и поставьте сверху начинку. Хорошо закрутите в рулет, чтобы курага и орехи не высыпались. Нарежьте лаваш небольшими кольцами.

На хорошо разогретую сковородку добавьте немного масла и выложите рулетики. Жарить нужно с каждой стороны до золотистой корочки.

В конце десерт можно посыпать сахарной пудрой, украсить мятой и ягодами.

Приятного аппетита!

Как приготовить десерт из лаваша - смотрите видео:

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