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Сладости из СССР, которые стоили несколько копеек: легендарный рецепт десерта

Марина Фурман
21 марта 2025, 05:55
41
Готовятся проще, чем вы думаете.
Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
Порции Порции 5 порции
Кухня Кухня Интернациональная
рецепт десерта
Рецепт невероятного десерта / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Песочные корзинки с белковым кремом - сладости со вкусом "детства". Десерт довольно прост в приготовлении, но сочетает в себе идеальное комбо. Главред нашел рецепт идеальных корзиночек, которые сможет приготовить каждый.

Корзинки с белковым кремом можно украсить ягодами, тертым шоколадом, корицей, мятой. Десерт идеально подойдет даже на праздничный стол. Рецептом поделилась кулинарный блогер в TikTok @live_and_cooking.

Ингредиенты для теста:

видео дня
  • 150 г муки;
  • 60 г масла;
  • соль;
  • 3 ч. л. сахара;
  • 1 яйцо.

Для крема:

  • 100-110 г белка;
  • 200 г сахара;
  • 20 г ванильного сахара; 20 г ванильного сахара.

Сначала нужно смешать муку, масло, сахар и добавить щепотку соли. Все хорошо перетрите.

Далее добавьте одно яйцо и снова все перемешайте до однородной массы.

Возьмите специальные формы для корзиночек и поместите в них готовое тесто. Автор рецепта использовала 9 кухонных форм.

Песочное тесто не должно подниматься, поэтому кулинарный блогер советует разрезать пергамент на 9 квадратиков, застелить ими тесто и насыпать сверху крупу или бобы. Таким образом тесто не поднимется и останется плоским.

Отправляем в разогретую духовку на 180 -190 градусов. Выпекать нужно 10 минут, далее вытащите корзинки, уберите "грузики" и поместите обратно в духовку еще на 10 минут, чтобы основа для пирожных подрумянилась.

Чтобы приготовить крем, стоит смешать сахар и белки. Далее поместите жидкость на водяную баню и осторожно перемешивайте. Сахар должен полностью раствориться, а белок оставаться жидким. Затем снимите тарелку с белками с паровой бани и начинайте взбивать их миксером, постепенно увеличивая скорость. Крем должен стать густым.

После этого переложите белковый крем в кондитерский мешок и оформите им песочные корзиночки.

Приятного аппетита!

Как приготовить песочные корзинки - смотрите видео:

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live_and_cooking - украиноязычный блог в TikTok. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На данный канал подписались более 1 миллиона пользователей.

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