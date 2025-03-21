Сладости из СССР, которые стоили несколько копеек: легендарный рецепт десерта

Песочные корзинки с белковым кремом - сладости со вкусом "детства". Десерт довольно прост в приготовлении, но сочетает в себе идеальное комбо. Главред нашел рецепт идеальных корзиночек, которые сможет приготовить каждый.
Корзинки с белковым кремом можно украсить ягодами, тертым шоколадом, корицей, мятой. Десерт идеально подойдет даже на праздничный стол. Рецептом поделилась кулинарный блогер в TikTok @live_and_cooking.
Ингредиенты для теста:
- 150 г муки;
- 60 г масла;
- соль;
- 3 ч. л. сахара;
- 1 яйцо.
Для крема:
- 100-110 г белка;
- 200 г сахара;
- 20 г ванильного сахара; 20 г ванильного сахара.
Сначала нужно смешать муку, масло, сахар и добавить щепотку соли. Все хорошо перетрите.
Далее добавьте одно яйцо и снова все перемешайте до однородной массы.
Возьмите специальные формы для корзиночек и поместите в них готовое тесто. Автор рецепта использовала 9 кухонных форм.
Песочное тесто не должно подниматься, поэтому кулинарный блогер советует разрезать пергамент на 9 квадратиков, застелить ими тесто и насыпать сверху крупу или бобы. Таким образом тесто не поднимется и останется плоским.
Отправляем в разогретую духовку на 180 -190 градусов. Выпекать нужно 10 минут, далее вытащите корзинки, уберите "грузики" и поместите обратно в духовку еще на 10 минут, чтобы основа для пирожных подрумянилась.
Чтобы приготовить крем, стоит смешать сахар и белки. Далее поместите жидкость на водяную баню и осторожно перемешивайте. Сахар должен полностью раствориться, а белок оставаться жидким. Затем снимите тарелку с белками с паровой бани и начинайте взбивать их миксером, постепенно увеличивая скорость. Крем должен стать густым.
После этого переложите белковый крем в кондитерский мешок и оформите им песочные корзиночки.
Приятного аппетита!
Как приготовить песочные корзинки - смотрите видео:
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