Будет таять во рту: самый простой рецепт вкусного десерта из детства

Этот знаменитый десерт впервые приготовили еще в конце XIX века.

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Простой рецепт сладкой колбаски / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Сладкая колбаска - это классический рецепт из детства, который можно приготовить в домашних условиях из доступных ингредиентов, а самое главное - без выпечки. Главред нашел рецепт десерта, который будет таять во рту.

Известно, что местные кондитеры Шотландии еще в конце XIX века впервые приготовили этот десерт. Очевидно, что за такое длительное время различных вариаций приготовления накопилось немало. Однако мы выбрали простой и доступный. Рецепт опубликовали на TikTok-странице @smachno_tyt.

Ингредиенты:

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печенье - 450 г;

орехи - 80 г;

какао - 2 ст.л; сгущенное молоко (сырое) - 3-4 ст.л (если хотите умеренно сладкую колбаску);

масло - 100-150 г.

Сначала нужно половину печенья измельчить с помощью блендера в порошок, остальные поломать на небольшие кусочки.

Далее возьмите арахис или обычные грецкие орехи, но сначала измельчите их.

Затем соедините печенье и орехи, не забудьте добавить немного какао и сгущенного молока.

Растопите часть сливочного масла и добавьте его к печенью, если масла окажется мало, тогда залейте другую половину продукта.

Все перемешайте, затем выложите массу на пищевую пленку и заверните в колбаску. Поместите на 4-5 часов в холодильник, затем снимите пленку и подавайте десерт к столу.

Приятного аппетита!

Как приготовить сладкую колбаску - смотрите видео рецепта:

@smachno_tyt Сладкая колбаска?В детстве это было лучшее лакомство? Песочное печенье - 450 г; Орехи - 80 г; Какао - 2 ст.л; Сгущенное молоко(сырое) - 3-4 ст.л (если хотите умеренно сладкую колбаску); Масло - 100-150г; Печенье перебиваю блендером, несколько штук просто ломаю, добавляю орехи, какао, сгущенное молоко, и растопленное масло, сначала растапливаю не все масло, добавляю часть, если масса не держится то добавляю еще. Формирую в пищевой пленке, и оставляю в холодильнике минимум на 4-5 часов; Смачного? ♬ оригинальный звук - ????? ??????

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Кто такая yulia_smachno_tyt? yulia_smachno_tyt - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На tyulia_smachno_tyt подписаны более 27 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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