Будет таять во рту: самый простой рецепт вкусного десерта из детства

Сладкая колбаска - это классический рецепт из детства, который можно приготовить в домашних условиях из доступных ингредиентов, а самое главное - без выпечки. Главред нашел рецепт десерта, который будет таять во рту.
Известно, что местные кондитеры Шотландии еще в конце XIX века впервые приготовили этот десерт. Очевидно, что за такое длительное время различных вариаций приготовления накопилось немало. Однако мы выбрали простой и доступный. Рецепт опубликовали на TikTok-странице @smachno_tyt.
Ингредиенты:
- печенье - 450 г;
- орехи - 80 г;
- какао - 2 ст.л; сгущенное молоко (сырое) - 3-4 ст.л (если хотите умеренно сладкую колбаску);
- масло - 100-150 г.
Сначала нужно половину печенья измельчить с помощью блендера в порошок, остальные поломать на небольшие кусочки.
Далее возьмите арахис или обычные грецкие орехи, но сначала измельчите их.
Затем соедините печенье и орехи, не забудьте добавить немного какао и сгущенного молока.
Растопите часть сливочного масла и добавьте его к печенью, если масла окажется мало, тогда залейте другую половину продукта.
Все перемешайте, затем выложите массу на пищевую пленку и заверните в колбаску. Поместите на 4-5 часов в холодильник, затем снимите пленку и подавайте десерт к столу.
Приятного аппетита!
Как приготовить сладкую колбаску - смотрите видео рецепта:
@smachno_tyt
Сладкая колбаска?В детстве это было лучшее лакомство? Песочное печенье - 450 г; Орехи - 80 г; Какао - 2 ст.л; Сгущенное молоко(сырое) - 3-4 ст.л (если хотите умеренно сладкую колбаску); Масло - 100-150г; Печенье перебиваю блендером, несколько штук просто ломаю, добавляю орехи, какао, сгущенное молоко, и растопленное масло, сначала растапливаю не все масло, добавляю часть, если масса не держится то добавляю еще. Формирую в пищевой пленке, и оставляю в холодильнике минимум на 4-5 часов; Смачного?♬ оригинальный звук - ????? ??????
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yulia_smachno_tyt - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На tyulia_smachno_tyt подписаны более 27 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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