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Как заготовить щавель на зиму - простой способ без соли и уксуса

Марина Иваненко
25 июня 2025, 21:15
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Заготовить щавель на зиму можно без заморозки - легко и натурально: как правильно заготовить щавель на зиму, чтобы сохранить цвет, аромат и пользу.
Как консервировать щавель на зиму?
Как консервировать щавель на зиму / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Можно ли морозить щавель на зиму
  • Как консервировать щавель на зиму
  • Как лучше всего хранить щавель

Заготовить щавель на зиму несложно, однако зимой он станет настоящей находкой - с ним можно готовить борщи, супы или пироги с зеленой начинкой. На вкус такой щавель почти не отличается от свежего. Как лучше всего сохранить его на зиму - рассказывает Главред.

Самым простым способом заготовки щавеля на зиму является замораживание. Его нужно мелко нарезать, разложить по пакетам и поместить в морозильную камеру. Однако существуют и альтернативные способы. Об одном из них рассказывают на YouTube-канале "Мое подворье".

видео дня

Подготовка щавеля - первый и самый важный этап

Видео начинается с демонстрации свежесобранного щавеля. Автор подчеркивает: щавель должен быть молодым, нежным, без повреждений и гнили. Его необходимо тщательно промыть в нескольких водах, чтобы удалить песок, грязь и мелких насекомых. Затем листья следует оставить в дуршлаге или выложить на чистое полотенце, чтобы стекла лишняя влага. Это обязательно, ведь чрезмерная влага в банках может привести к образованию плесени.

Стерилизация тары - залог безопасного хранения

Пока щавель подсыхает, нужно простерилизовать банки. Автор видео использует классический метод: банки моют с содой, затем обдают кипятком или ставят в духовку для стерилизации. Крышки также обязательно следует прокипятить. Чистая тара - это залог длительного и безопасного хранения.

Нарезка и укладка в банки - плотно и без воздуха

Щавель мелко нарезают - примерно по 1 см в ширину. Затем его плотно утрамбовывают в стерилизованные банки. Автор показывает, как прижимать массу ложкой, чтобы удалить лишний воздух. Листья во время утрамбовки выделяют сок, но этого недостаточно - их еще нужно залить водой.

Заливка охлажденной водой - без соли и уксуса

Основная особенность этого способа - отсутствие соли, уксуса или других консервантов. В щавеле содержится достаточно природной кислоты, чтобы обеспечить сохранность без термической обработки. Воду нужно использовать охлажденную, чистую - желательно фильтрованную или колодезную. Ее доливают до самого верха банки, чтобы зелень была полностью покрыта и не оставалось воздушных карманов.

Закручивание и хранение - простые шаги к зиме

Банки следует сразу же плотно закрутить - если используются металлические крышки, или герметично закрыть пластиковыми. Затем их переворачивают вверх дном, накрывают полотенцем и оставляют до полного остывания. Если банки не протекают - все сделано правильно. Хранить такую заготовку можно в прохладном месте - подвале, холодильнике или кладовке.

Что будет с цветом и вкусом - не пугайтесь изменений

Со временем щавель в банках может изменить цвет - стать темнее или приобрести оливковый оттенок. Это вполне нормально: природная кислота вступает в реакцию с металлом крышки или водой. Такое явление не влияет на вкусовые качества или безопасность продукта.

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Что известно о YouTube-канале "Мой двор"?

Канал "Мое подворье" создан для общения для обмена опытом в сфере хозяйствования. Автор канала Инна делится своими знаниями и практическими советами по выращиванию рассады на подоконнике, выращиванию овощей и фруктов, разведению кур, уток и индюков, выращиванию кроликов, нутрий и вьетнамских свиней. Также женщина делится рецептами еды, мясных и овощных консерваций. На канал подписалось 105 тысяч подписчиков.

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