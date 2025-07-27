В Одессе прогремели взрывы: город атаковал рой российских дронов

Российские войска запустили ударные дроны на город.

https://glavred.info/war/v-odesse-gremyat-vzryvy-gorod-atakuet-roy-rossiyskih-dronov-10684889.html Ссылка скопирована

Одесса под массированным ударом / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Что известно:

Одессу атаковали российские БпЛА

На город налетели около десяти вражеских беспилотников

В городе прогремели взрывы

В воскресенье, 27 июля, в Одессе прогремели взрывы. Россияне атаковали город ударными дронами. Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер и мэр города Геннадий Труханов.

Около 12:00 городской голова предупредил об угрозе применения ударных БпЛА. Вскоре Труханов призвал жителей Одессы перейти в безопасные места, а всех, кто на побережье, покинуть эту зону.

видео дня

"Аркадия, центр города, Ланжерон, внимание! Киевский район, будьте осторожны!" - подчеркнул он.

В то же время руководитель ОВА обратился к одесситам и гостям города с просьбой перейти в укрытие.

"Немедленно идите в ближайшие укрытия! Жизнь и здоровье - превыше всего! К береговой линии подлетают ударные беспилотники!" - сообщил Кипер.

По данным мониторинговых каналов, в направлении Киевского района Одессы направляются около десяти российских ударных БпЛА.

Смотрите видео сбития российских БпЛА:

Одессу атаковали российские беспилотники / Фото: скриншот

"В городе слышны взрывы! Работают наши защитники", - отметил Труханов в 13:01.

Около 13:22 в области объявили об отбое воздушной тревоги.

Атаки РФ по территории Украины - последние новости

Как сообщал Главред, 26 июля россияне атаковали Сумы ударными дронами. Пострадала гражданская инфраструктура, часть жителей осталась без света. Один из беспилотников попал в здание Сумской ОВА на площади Независимости.

Также в ночь на 26 июля Россия массированно атаковала три города Украины, в результате чего есть погибшие и разрушения домов. В городах повреждены или частично разрушены многоэтажки, предприятия и торговый центр.

Кроме этого, в ночь на 24 июля в Одессе россияне разрушили 9-этажный дом, есть раненые, возникли пожары. Позже появились новые детали последствий удара РФ, в частности частичное разрушение легендарного Привоза.

Читайте также:

О персоне: Геннадий Труханов Геннадий Труханов - украинский политик и деятель местного самоуправления, городской голова Одессы (с 2014), руководитель региональной политической партии Доверяй делам. Народный депутат VII созыва, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред