В Одессе прогремели взрывы: город атаковал рой российских дронов

Что известно:
- Одессу атаковали российские БпЛА
- На город налетели около десяти вражеских беспилотников
- В городе прогремели взрывы
В воскресенье, 27 июля, в Одессе прогремели взрывы. Россияне атаковали город ударными дронами. Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер и мэр города Геннадий Труханов.
Около 12:00 городской голова предупредил об угрозе применения ударных БпЛА. Вскоре Труханов призвал жителей Одессы перейти в безопасные места, а всех, кто на побережье, покинуть эту зону.
"Аркадия, центр города, Ланжерон, внимание! Киевский район, будьте осторожны!" - подчеркнул он.
В то же время руководитель ОВА обратился к одесситам и гостям города с просьбой перейти в укрытие.
"Немедленно идите в ближайшие укрытия! Жизнь и здоровье - превыше всего! К береговой линии подлетают ударные беспилотники!" - сообщил Кипер.
По данным мониторинговых каналов, в направлении Киевского района Одессы направляются около десяти российских ударных БпЛА.
Смотрите видео сбития российских БпЛА:
"В городе слышны взрывы! Работают наши защитники", - отметил Труханов в 13:01.
Около 13:22 в области объявили об отбое воздушной тревоги.
Атаки РФ по территории Украины - последние новости
Как сообщал Главред, 26 июля россияне атаковали Сумы ударными дронами. Пострадала гражданская инфраструктура, часть жителей осталась без света. Один из беспилотников попал в здание Сумской ОВА на площади Независимости.
Также в ночь на 26 июля Россия массированно атаковала три города Украины, в результате чего есть погибшие и разрушения домов. В городах повреждены или частично разрушены многоэтажки, предприятия и торговый центр.
Кроме этого, в ночь на 24 июля в Одессе россияне разрушили 9-этажный дом, есть раненые, возникли пожары. Позже появились новые детали последствий удара РФ, в частности частичное разрушение легендарного Привоза.
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О персоне: Геннадий Труханов
Геннадий Труханов - украинский политик и деятель местного самоуправления, городской голова Одессы (с 2014), руководитель региональной политической партии Доверяй делам. Народный депутат VII созыва, пишет Википедия.
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