Двумя ударами ослабили врага: в СБУ раскрыли детали атаки на ключевой завод РФ

Производственные мощности важного для ВПК России предприятия снижены.

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Куда попали дроны СБУ во время атаки на Россию / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

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В Ставрополе СБУ поразила важное предприятие

Зафиксировано по крайней мере два успешных удара по заводу

СБУ продолжает уничтожать военный потенциал РФ

В ночь на 26 июля Служба безопасности Украины дальнобойными дронами поразила производственные мощности Ставропольского радиозавода "Сигнал". Об этом 24 каналу сообщили источники в СБУ.

Как известно, это предприятие специализируется на изготовлении РЭБов, радиолокационной, радионавигационной аппаратуры, средств дистанционного управления, которые являются важными компонентами для ВПК страны-агрессора России.

видео дня

Завод, который находится под международными санкциями, поразили по меньшей мере дважды. Первый удар нанес дрон по корпусу №2 (цеху №5), где расположено дорогостоящее импортное оборудование. В частности речь идет о станках на базе числового программного управления.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео атаки дронов на завод "Сигнал":

Еще один удар зафиксирован по корпусу №1, где расположен цех радиоэлектронных устройств №17.

"СБУ продолжает системно выводить из строя вражеские объекты, работающие на войну против Украины. Каждое такое поражение останавливает производственные процессы и снижает военный потенциал врага. Эта работа будет продолжаться и в дальнейшем", - сообщили СМИ источники в службе.

Что известно о СБУ / Инфографика: Главред

Операции СБУ на территории РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что Служба безопасности Украины и Силы специальных операций с помощью дальнобойных дронов уничтожили два российских самолета Су-34 на аэродроме Мариновка (Волгоградская область, РФ), еще два повредили.

Ранее также подразделения Службы безопасности Украины вместе с другими составляющими Сил обороны нанесли точный удар по Ижевскому электромеханическому заводу "Купол".

Накануне, в начале лета, СБУ организовала уникальную историческую спецоперацию "Паутина", в результате которой за считанные минуты был уничтожен 41 военный самолет стратегической авиации РФ.

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Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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