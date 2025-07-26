Двумя ударами ослабили врага: в СБУ раскрыли детали атаки на ключевой завод РФ

Главное:
- В Ставрополе СБУ поразила важное предприятие
- Зафиксировано по крайней мере два успешных удара по заводу
- СБУ продолжает уничтожать военный потенциал РФ
В ночь на 26 июля Служба безопасности Украины дальнобойными дронами поразила производственные мощности Ставропольского радиозавода "Сигнал". Об этом 24 каналу сообщили источники в СБУ.
Как известно, это предприятие специализируется на изготовлении РЭБов, радиолокационной, радионавигационной аппаратуры, средств дистанционного управления, которые являются важными компонентами для ВПК страны-агрессора России.
Завод, который находится под международными санкциями, поразили по меньшей мере дважды. Первый удар нанес дрон по корпусу №2 (цеху №5), где расположено дорогостоящее импортное оборудование. В частности речь идет о станках на базе числового программного управления.
Смотрите видео атаки дронов на завод "Сигнал":
Еще один удар зафиксирован по корпусу №1, где расположен цех радиоэлектронных устройств №17.
"СБУ продолжает системно выводить из строя вражеские объекты, работающие на войну против Украины. Каждое такое поражение останавливает производственные процессы и снижает военный потенциал врага. Эта работа будет продолжаться и в дальнейшем", - сообщили СМИ источники в службе.
Операции СБУ на территории РФ - последние новости
Напомним, Главред писал, что Служба безопасности Украины и Силы специальных операций с помощью дальнобойных дронов уничтожили два российских самолета Су-34 на аэродроме Мариновка (Волгоградская область, РФ), еще два повредили.
Ранее также подразделения Службы безопасности Украины вместе с другими составляющими Сил обороны нанесли точный удар по Ижевскому электромеханическому заводу "Купол".
Накануне, в начале лета, СБУ организовала уникальную историческую спецоперацию "Паутина", в результате которой за считанные минуты был уничтожен 41 военный самолет стратегической авиации РФ.
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Об источнике: СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".
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