Поражены НПЗ и завод 'Купол' за 1300 км: Генштаб раскрыл детали огненного 'привета'

Украинские военные атаковали нефтеперерабатывающий завод "Саратоворгсинтез" и оборонный завод "Купол".

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Поражены два стратегических завода в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, google.com/maps

Что известно:

Поражен нефтеперерабатывающий завод "Саратоворгсинтез"

Нанесен удар по заводу "Купол" в Ижевске

На объектах РФ зафиксированы пожары

Во вторник, 1 июля 2025 года, украинские военные совершили успешную атаку на стратегически важные объекты в глубине территории России. Поражены нефтеперерабатывающий завод "Саратоворгсинтез" в Саратовской области РФ и завод "Купол" в Ижевске. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"Подтверждено попадание по территории объекта - в частности повреждены технологические установки. Возник пожар. Результаты поражения уточняются, - говорится в сообщении. видео дня

По данным разведки, завод "Саратоворгсинтез" использовался врагом в военных целях. Завод обеспечивал горюче-смазочными материалами российских оккупантов, задействованных в вооруженной агрессии против Украины.

Что известно о "Саратоворгсинтезе"

ООО "Саратоворгсинтез" является химическим предприятием и дочерней компанией ПАО "Лукойл" - одного из крупнейших нефтяных гигантов РФ. Завод уже становился мишенью ударов: в январе 2025 года он также подвергся дроновой атаке, которая вызвала взрывы и временную остановку производства.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отметили в Генштабе.

Поражен завод "Купол"

Кроме этого, в рамках снижения возможностей противовоздушной обороны РФ, 1 июля подразделения Службы безопасности Украины вместе с другими составляющими Сил обороны нанесли точный удар по Ижевскому электромеханическому заводу "Купол". Он расположен в Удмуртской Республике РФ - более чем в 1300 км от украинской границы.

"Подтверждено точное попадание в корпус №1 на площадке №1. Зафиксирован пожар. Результаты поражения уточняются", - сообщил Генштаб ВСУ.

Завод "Купол" - важный объект военно-промышленного комплекса России, который специализируется на производстве зенитных ракетных комплексов малого радиуса действия.

Атаки по российским объектам - последние новости

Как сообщал Главред, 30 июня в оккупированном Донецке прогремела серия мощных взрывов. По предварительной информации, удары были нанесены по Донецкому металлургическому заводу, где, вероятно, размещались военные мощности, а также по штабу 8-й общевойсковой армии РФ.

Впоследствии Генштаб подтвердил, что Силы обороны Украины нанесли точный удар по пункту управления 8-й общевойсковой армии ВС РФ на оккупированной территории Донецкой области. Враг понес потери, которые сейчас уточняются.

Ранее также сообщалось, что 1 июля взрывы прогремели в российском городе Ижевск. По предварительным данным, поразили оборонный завод "Купол", который специализируется на производстве зенитно-ракетных комплексов "Тор" и ударных дронов "Гарпия".

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Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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