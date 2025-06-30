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Перекрыли даже Крымский мост: оккупанты жалуются на атаку дронов в Крыму

Мария Николишин
30 июня 2025, 08:27
169
Оккупанты срочно поднимали в воздух вертолеты.
Перекрыли даже Крымский мост: оккупанты жалуются на атаку дронов в Крыму
Крым атаковали дроны / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Коротко:

  • Во временно оккупированном Крыму объявляли воздушную тревогу
  • Оккупанты даже временно перекрыли движение по Крымскому мосту
  • Пропагандисты жаловались на дроны, которые двигались неподалеку от Крымского моста

В ночь на 30 июня временно оккупированную территорию Крыма атаковали дроны. На полуострове была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Из-за опасности применения дронов, которые все же долетели до Крыма, оккупационные власти временно перекрыли движение по Крымскому мосту, что привело к затору. Однако уже в 00:56 передвижение по мосту возобновили.

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В сети были сообщения о движении БпЛА с севера и запада полуострова.

В то же время, сообщество Крымский ветер сообщает, что с аэродрома Кача срочно поднимали в воздух вертолеты.

"Боятся добрых дронов", - говорится в сообщении.

Стоит заметить, что тревога была не безосновательной - дроны двигались неподалеку Крымского моста. Российские пропагандисты заявляют, что БпЛА, по которым якобы работала ПВО, были украинскими.

Перекрыли даже Крымский мост: оккупанты жалуются на атаку дронов в Крыму
Крымский мост / Инфографика: Главред

Кроме того, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что взрывы раздавались в северной и западной части Крыма между 23:00 и 00:00.

"Также фиксировалась работа ПВО в восточной части над Азовским морем в районе Чонгара - Гениченска. Последствия уточняются", - подчеркнул он.

По его словам, также была зафиксирована массированная атака БПЛА в районе между Мелитополем и Якимовкой.

В частности, местные сообщили о "нескольких последствиях на земле" ближе к полуночи. Также фиксировался пролет над городом самолета в сторону Украины и неизвестного объекта, с необычным звуком в направлении Крыма.

Перекрыли даже Крымский мост: оккупанты жалуются на атаку дронов в Крыму
Атака дронов в Крыму и Мелитополе / фото: Петр Андрющенко

Крым - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 28 июня во временно оккупированном Крыму гремели взрывы. Местные жители сообщали, что слышали звук пролета дронов, после чего в районе аэродрома Кировское было шумно.

26 июня дроны ГУР МО нанесли мощный удар по системе противовоздушной обороны С-400 во временно оккупированном Крыму, уничтожив критические радары, "ослепившие" вражескую ПВО.

В ночь на 13 июня в оккупированном Крыму также прогремела серия взрывов. Их было слышно в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах.

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Крымский мост (Керченский мост)

Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия.

Состоит из двух параллельных мостов - автодорожного и железнодорожного. Общая протяженность - 19 км.

Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный - в 2019-2020 годах.

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