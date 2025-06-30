Перекрыли даже Крымский мост: оккупанты жалуются на атаку дронов в Крыму

Оккупанты срочно поднимали в воздух вертолеты.

https://glavred.info/war/perekryli-dazhe-krymskiy-most-okkupanty-zhaluyutsya-na-ataku-dronov-v-krymu-10677416.html Ссылка скопирована

Крым атаковали дроны / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Коротко:

Во временно оккупированном Крыму объявляли воздушную тревогу

Оккупанты даже временно перекрыли движение по Крымскому мосту

Пропагандисты жаловались на дроны, которые двигались неподалеку от Крымского моста

В ночь на 30 июня временно оккупированную территорию Крыма атаковали дроны. На полуострове была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Из-за опасности применения дронов, которые все же долетели до Крыма, оккупационные власти временно перекрыли движение по Крымскому мосту, что привело к затору. Однако уже в 00:56 передвижение по мосту возобновили.

видео дня

В сети были сообщения о движении БпЛА с севера и запада полуострова.

В то же время, сообщество Крымский ветер сообщает, что с аэродрома Кача срочно поднимали в воздух вертолеты.

"Боятся добрых дронов", - говорится в сообщении.

Стоит заметить, что тревога была не безосновательной - дроны двигались неподалеку Крымского моста. Российские пропагандисты заявляют, что БпЛА, по которым якобы работала ПВО, были украинскими.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Кроме того, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что взрывы раздавались в северной и западной части Крыма между 23:00 и 00:00.

"Также фиксировалась работа ПВО в восточной части над Азовским морем в районе Чонгара - Гениченска. Последствия уточняются", - подчеркнул он.

По его словам, также была зафиксирована массированная атака БПЛА в районе между Мелитополем и Якимовкой.

В частности, местные сообщили о "нескольких последствиях на земле" ближе к полуночи. Также фиксировался пролет над городом самолета в сторону Украины и неизвестного объекта, с необычным звуком в направлении Крыма.

Атака дронов в Крыму и Мелитополе / фото: Петр Андрющенко

Крым - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 28 июня во временно оккупированном Крыму гремели взрывы. Местные жители сообщали, что слышали звук пролета дронов, после чего в районе аэродрома Кировское было шумно.

26 июня дроны ГУР МО нанесли мощный удар по системе противовоздушной обороны С-400 во временно оккупированном Крыму, уничтожив критические радары, "ослепившие" вражескую ПВО.

В ночь на 13 июня в оккупированном Крыму также прогремела серия взрывов. Их было слышно в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах.

Читайте также:

Крымский мост (Керченский мост) Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия. Состоит из двух параллельных мостов - автодорожного и железнодорожного. Общая протяженность - 19 км. Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный - в 2019-2020 годах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред