'Ослепили' россиян в Крыму: ГУР провело дерзкую операцию на полуострове

О чем говорится в материале:
- Дроны ГУР нанесли удар по Крыму
- Известно о поражении систем обнаружения целей и пусковой установки С-400
Дроны ГУР МО нанесли мощный удар по системе противовоздушной обороны С-400 во временно оккупированном Крыму, уничтожив критические радары, которые "ослепили" вражескую ПВО. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
В разведке подчеркнули, что дроны спецподразделения "Призраки" ГУР МО Украины продолжают системно наносить удары по российской системе противовоздушной обороны на временно оккупированном Крымском полуострове.
На опубликованных кадрах зафиксировано поражение ключевых и дорогостоящих элементов комплекса ПВО С-400 "Триумф".
В результате атаки были поражены:
- две многофункциональные радиолокационные станции управления 92Н2Е;
- две РЛС обнаружения 91Н6Е;
- одна пусковая установка комплекса С-400.
Смотрите видео операции ГУР в Крыму:
"Радары - это "глаза" вражеской системы ПВО. Без них зенитные комплексы становятся небоеспособными. Вооруженная борьба продолжается!", - резюмировали в ГУР.
Удары по Крыму - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, во временно оккупированном Крыму наблюдается активное перемещение российской военной техники. По данным партизанского движения "АТЕШ", оккупанты пытаются сымитировать подготовку к возможному форсированию южного берега Днепра.
Тем временем ВСУ продолжают наносить точечные удары по военной инфраструктуре РФ на полуострове. В частности, в ночь на 12 июня украинские силы повредили важную технику оккупантов.
По словам капитана первого ранга запаса Павла Лакийчука, украинские войска последовательно уничтожают российские системы ПВО на подходах к Крымскому мосту, постепенно приближаясь к стратегическому объекту.
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Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
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