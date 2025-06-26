'Ослепили' россиян в Крыму: ГУР провело дерзкую операцию на полуострове

Дроны ГУР нанесли удар по системе ПВО С-400 в оккупированном Крыму, уничтожив ключевые радары и фактически "ослепив" российскую противовоздушную оборону.

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В ГУР показали огненные кадры операции в Крыму / Коллаж Главред, фото: скриншоты с видео

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Дроны ГУР нанесли удар по Крыму

Известно о поражении систем обнаружения целей и пусковой установки С-400

Дроны ГУР МО нанесли мощный удар по системе противовоздушной обороны С-400 во временно оккупированном Крыму, уничтожив критические радары, которые "ослепили" вражескую ПВО. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

В разведке подчеркнули, что дроны спецподразделения "Призраки" ГУР МО Украины продолжают системно наносить удары по российской системе противовоздушной обороны на временно оккупированном Крымском полуострове.

видео дня

На опубликованных кадрах зафиксировано поражение ключевых и дорогостоящих элементов комплекса ПВО С-400 "Триумф".

В результате атаки были поражены:

две многофункциональные радиолокационные станции управления 92Н2Е;

две РЛС обнаружения 91Н6Е;

одна пусковая установка комплекса С-400.

Смотрите видео операции ГУР в Крыму:

/ Фото: скриншот

"Радары - это "глаза" вражеской системы ПВО. Без них зенитные комплексы становятся небоеспособными. Вооруженная борьба продолжается!", - резюмировали в ГУР.

С-400 / Инфографика: Главред

Удары по Крыму - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, во временно оккупированном Крыму наблюдается активное перемещение российской военной техники. По данным партизанского движения "АТЕШ", оккупанты пытаются сымитировать подготовку к возможному форсированию южного берега Днепра.

Тем временем ВСУ продолжают наносить точечные удары по военной инфраструктуре РФ на полуострове. В частности, в ночь на 12 июня украинские силы повредили важную технику оккупантов.

По словам капитана первого ранга запаса Павла Лакийчука, украинские войска последовательно уничтожают российские системы ПВО на подходах к Крымскому мосту, постепенно приближаясь к стратегическому объекту.

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Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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