Невозможно сдержать слез: первые эмоции военных после возвращения из плена

26 июня Украина и РФ провели большой обмен пленными.

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Украина и РФ провели обмен пленными / Коллаж: Главред, фото: КШППВ, Владимир Зеленский, ГПСУ

Украинские военные вернулись из российского плена. В Сети разлетелись трогательные видео с первыми минутами после возвращения наших защитников домой.

На кадрах видно, как наши военные выходят из автобусов и радуются, ведь наконец-то они дома. Они крепко обнимались и не могли сдержать своих эмоций. Военным давали украинские границы, которые они с трепетом обнимали.

Смотрите видео с обмена пленными:

Украина и РФ провели обмен пленными / фото: скриншот

Военные поделились первыми эмоциями и рассказали, как долго они ждали этого момента.

видео дня

"Меня поддерживала надежда, что меня ждут дома — на родной земле. Я очень долго ждал этого возвращения", — сказал наш защитник.

Смотрите видео с обмена пленными:

Украина и РФ провели обмен пленными / фото: скриншот

Они также смогли позвонить родным и услышать голоса близких за такое длительное время. Наши Герои, которые пережили столько испытаний в плену, плакали от счастья.

"Я вернулся… Я уже в Украине", — наконец-то родные услышали голос, которого так долго ждали.

Смотрите видео с обмена пленными:

Украина и РФ провели обмен пленными / фото: скриншот

Одна из женщин, которая ждала вместе с другими людьми возле пункта, куда привозят пленных, была в приятном шоке. Ведь она получила весточку о том, что его любимого мужа обменяли и совсем скоро он будет рядом. Она поделилась, что за это время у Виктора уже родился внук, которого назвали в его честь. Сейчас мальчику 2 года.

Смотрите видео с обмена пленными:

Украина и РФ провели обмен пленными / фото: скриншот

Обмен пленными - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 20 июня состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. По словам президента Украины Зеленского, многие из тех, кто вернулся домой, провели в плену более двух лет.

Среди освобожденных - тяжелораненые и тяжелобольные военные. Видео с их первыми эмоциями после возвращения быстро распространились в соцсетях.

21 июня стало известно о смерти Сергея Добровольского - бывшего пленного, который пробыл в российском плену два года и вернулся в Украину только в мае. Об этом сообщил мэр Здолбунова Владислав Сухляк.

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