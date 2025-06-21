Обнял маму и умер: после возвращения из плена умер Сергей Добровольский

Сергей Добровольский два года был в российском плену и в мае вернулся в Украину.

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Сергей Добровольский умер после возвращения из плена / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Владислав Сухляк

Что известно:

Сергей Добровольский два года был в российском плену.

В мае этого года он вернулся в Украину в рамках обмена "1000 на 1000"

Стало известно о том, что Сергей Добровольский умер

В Здолбунове в Ровенской области умер Сергей Добровольский, который вернулся из российского плена в мае этого года. Он пробыл в неволе целых два года. Об этом рассказал мер города Владислав Сухляк.

Сергей вернулся в Украину в рамках обмена "1000 на 1000". Он воевал в составе украинских Сил обороны. В какой-то момент все считали, что он пропал без вести, но оказалось, что в 2023 году он попал в плен.

видео дня

"У нас снова очень тяжелые новости... Умер Сергей Добровольский, наш земляк, который воевал за Украину и с 2023 года находился в плену. Сергей Добровольский вернулся из плена в конце мая этого года. Несколько дней назад его встретили земляки в родном городе. Сергею было 43 года. Война с проклятым оккупантом забирает жизни и здоровье защитников... Светлая память и искренние соболезнования близким Сергея. Детали погребения - позже", - написал Владислав Сухляк.

Сергей вернулся в родной город 17 июня. Его встретила родная мама и другие жители города. Освобожденному из плена военному пели гимн Украины и вручили ему коровай.

В Сети даже разлетелось видео первой встречи Сергея Добровольского с его мамой.

Смотрите видео встречи Сергея Добровольского с мамой после освобождения из плена:

Сергей Добровольский умер после возвращения из плена / фото: скриншот

Обмен пленными - последние новости по теме

19 июня Украина и Россия провели новый обмен пленными. Из российского плена удалось освободить военных Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии и Государственной пограничной службы. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года. Это украинские защитники, которые принимали участие в боях в Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.

В Сети появились чувствительные кадры, как освобожденные из плена военные плачут, разговаривая с родными. Один из мужчин не смог сдержать эмоций, когда дочь сообщила, что совсем скоро он станет дедушкой.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 20 июня президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новом обмене пленными между Украиной и РФ. Большинство воинов, которые возвращаются сегодня из российского плена, находились там более двух лет.

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