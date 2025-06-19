Украина и Россия провели новый обмен пленными: кого именно обменяли

О чем говорится в материале:
- Украина вернула из плена тяжелораненых и серьезно больных защитников
- Продолжается подготовка к новому обмену пленными
Украина и Россия провели новый обмен пленными в рамках договоренностей в Стамбуле. Домой удалось вернуть группу тяжелобольных защитников Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Как сообщил Владимир Зеленский, из российского плена удалось освободить военных Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии и Государственной пограничной службы. Большинство из них находилось в плену еще с 2022 года.
Это украинские защитники, которые принимали участие в боях в Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.
"Работаем над возвращением наших людей. Спасибо всем, кто помогает делать эти обмены возможными. Наша цель - освободить каждого и каждую", - отметил он.
Как сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, на этот раз в рамках удалось освободить из плена РФ украинских воинов, которые имеют тяжелые ранения и серьезные проблемы со здоровьем. Обмен состоялся в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, и был осуществлен по поручению президента Украины.
Домой вернулись военнослужащие Вооруженных Сил Украины, в частности Военно-морских Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил территориальной обороны, а также представители Государственной пограничной службы и Нацгвардии.
"Каждый освобожденный сегодня защитник имеет тяжелые медицинские диагнозы и болезни в результате ранений и пребывания в плену. У многих значительная потеря веса, дистрофия, язвы, проблемы со зрением, заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые болезни и проблемы с пищеварением", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что большинство освобожденных воинов провели в плену более трех лет, многие из них попали в плен во время боев за Мариуполь. Все освобожденные - это рядовой и сержантский состав.
В Украину вернулись защитники, которые обороняли Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Харьковскую, Сумскую, Черниговскую, Запорожскую и Киевскую области.
После освобождения воины пройдут медицинское обследование, получат необходимую физическую и психологическую помощь, а также предусмотренные государством выплаты за время пребывания в плену.
В Координационном штабе также анонсировали проведение нового этапа обмена, соответствующая работа продолжается.
Обмен пленными - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 июня между Украиной и Россией состоялся уже четвертый за неделю обмен военнопленными. Некоторые из освобожденных украинских бойцов уже успели связаться с родными. Президент Владимир Зеленский обнародовал соответствующее видео.
Как отметил глава государства, среди тех, кто вернулся домой, есть много защитников, которые находились в плену еще с 2022 года. Это военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Госпогранслужбы и Государственной специальной службы транспорта.
Среди освобожденных - 25-летний боец 121-й бригады Денис. Родные долгое время считали его погибшим, однако впоследствии узнали, что он попал в плен. Для встречи с ним приехали из Кропивницкого жена Яна, родители Оксана и Руслан, а также маленькая дочь Ангелина, которую Денис увидел впервые.
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Что такое Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными?
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными - временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений, пишет Википедия.
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