Состоятся ли в РФ новые протесты против войны: Загородний назвал интересную деталь

Известно, почему в России не объявляют мобилизацию.

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Отношение россиян к войне / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Главное из заявления эксперта:

В РФ сделали все, чтобы избежать протестов против войны

Некоторые российские женщины организовали целый бизнес на войне

Пока у России есть деньги, Кремль будет действовать через контрактников

В России совсем другое отношение к людям, которым платят за то, чтобы они воевали. Из-за этого бунты солдатских матерей и другие попытки протестов против войны, которые случались в некоторых регионах России, сейчас абсолютно сошли на нет. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Российские власти учли уроки Первой чеченской войны, когда были комитеты солдатских матерей, когда матери еще бегали и забирали своих сыновей из частей, когда еще существовало независимое телевидение, которое все это освещало. А Вторая чеченская война прошла уже по другому сценарию: власть прижала всех этих солдатских матерей, и сейчас они вообще молчат, в РФ сделали все, чтобы все это не существовало", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, Кремль придумал хитрость, о которой мы часто забываем.

"Например, на Первую чеченскую войну гнали срочников, и мобилизация 18-летних пацанов была скользкой темой. В эту войну Россия использует так называемых контрактников. "Так называемых" - потому что это могут быть те же срочники, которые подписали контракт. А в России совсем другое отношение к людям, которым платят за то, чтобы они воевали: ты - наемник и это часть твоей работы", - отметил эксперт.

Он также добавил, что некоторые российские женщины организовали целый бизнес, побывав за время войны четыре раза женатыми и отправляя мужей воевать.

"Они рассуждают так: "А чего он сидит дома, все равно же или сопьется, или сядет в тюрьму. Пусть лучше пойдет воевать: (умрет, -ред), но хоть какие-то деньги будут". И, как ни странно, это стало способом развития многих депрессивных российских регионов, где даже стали открываться новые магазины. Все упирается в деньги", - говорит Загородний.

В то же время, по его мнению, вопрос срочников - болезненный для россиян.

"Были скандалы в России, на протесты выходили матери, и это так или иначе влияло. Но - они не были против войны с Украиной, а были против того, чтобы воевать отправляли неподготовленных. Нужно понимать двойную мораль россиян", - рассказал эксперт.

Он отметил, что все упирается в экономику. В частности, пока у России есть деньги, Кремль будет действовать через контрактников и "хитровато обходить сложные вопросы морали российского общества".

"Но - боль у россиян есть. Иначе российские власти уже давно объявили бы мобилизацию, погнали на войну миллион человек и наступали бы более значительными силами. И уж точно в этом случае Россия не вела бы переговоры с северными корейцами, чтобы те предоставили своих солдат. Очевидно, что у России с человеческим ресурсом не так все красиво, как на бумаге, и как она пытается показать", - подытожил Загородний.

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний назвал слабые места РФ и рассказал, как Украина может перекрыть кислород России уже к концу 2025 года:

Протесты россиян - что известно

Как сообщал Главред, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что количество погибших и раненых в рядах российской армии с начала полномасштабной войны уже более миллиона, однако это не влияет на отношение большинства россиян к войне и не побуждает их к протестам.

Однако, российские военные иногда устраивают бунты. Так, в Краснодаре, что в России, сразу сотня солдат, которых удерживали за самовольное оставление воинской части, попытались сбежать с территории военной комендатуры.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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