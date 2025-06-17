Украина знает слабые места России, РФ может рухнуть раньше, чем все думают – Загородний

В силах Украины сделать так, чтобы к концу года войска РФ взмолились и попросили отпустить их домой, а элиты снесли Путина, убежден Тарас Загородний.

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Украина и Европа могут перекрыть России кислород до конца года, войска РФ будут драпать – Загородний / Коллаж: Главред

Потери Российской Федерации в живой силе в войне против Украины превысили миллион человек убитыми и раненными. Угробив свыше миллиона своих солдат, Россия за три с половиной года не достигла ни одной стратегической цели в этой войне.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал Главреду, почему колоссальные человеческие потери России в войне с Украиной – не проблема для Кремля, сколько еще миллионов россиян Путин способен пригнать на фронт, по каким слабым местам России Украина может ударить и обрушить ее, как без помощи США украинцы и европейцы уже до конца года могут перекрыть кислород РФ, а также что похоронит путинский режим, и какова роль Москвы в этом процессе.

Глядя на карту фронтов, на то, насколько российским войскам удалось продвинуться вглубь территории Украины с 24 февраля 2022 года, и видя цифры человеческих потерь российских оккупантов за это время – больше миллиона убитыми и раненными, как вы считаете, адекватна ли цена, которую платит Россия за болезненные амбиции своего вождя в отношении Украины?

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Для России это не в первый раз. Для Кремля главное – достичь своих целей, а количество людей, которое придется положить при этом, – просто пыль. При этом российская власть организовала эффективную систему подавления воли тех, кто приходит на фронт. Там действует даже не сталинская система, при которой расстреливали за отказ идти в бой, а система, придуманная Троцким, а он вывел формулу: боец должен получать гарантированную смерть в тылу и возможную смерть на фронте. Так они выиграли гражданскую войну, а потом забросали немцев трупами, в том числе трупами украинцев.

Поэтому нет ничего удивительного в таком количестве жертв.

По словам Загороднего, Кремль может пригнать на войну с Украиной еще миллион человек / Фото: Минобороны РФ

Однако накладывается отпечаток ХХІ века: россиян на войну загонять получается только за деньги. Российское общество готово это терпеть: раз тебе заплатили, значит, ты – наемник, а смерть или увечья – это часть твоей работы. Пока у России есть ресурс, его будут использовать, и российские войска будут и дальше идти в бой.

Сколько миллионов человек Путин может положить в этой войне без последствий для себя? Существует ли какая-то грань, которая заставит российское население возмутиться и выйти на протесты против войны?

Судя по тому, что в России не объявляют новую волну мобилизации и не гребут людей в армию насильно, все-таки какой-то предел есть. Пока у Кремля есть деньги, он и без мобилизации вербует людей для войны, в том числе и за рубежом.

Однако нам нужно не считать, сколько у России миллионов человек, способных воевать, а использовать слабые места российской экономики, чтобы парализовать ее, лишив РФ возможности продавать нефть и свободно перевозить по железной или автомобильным дорогам любые грузы. Если не будет денег, российская власть будет вынуждена проводить мобилизацию. А это для России сложно, поскольку мобилизация, во-первых, скажется на работе экономики, а, во-вторых, судя по российской социологии, станет скользкой темой для российской власти – все-таки сейчас не 1941 год.

Нам важно понимать, что Россия способна пригнать на войну еще миллион человек, но мы должны сделать все, чтобы лишить ее этой возможности.

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний назвал слабые места РФ и рассказал, как Украина может перекрыть кислород России уже до конца 2025 года:

Почему, на ваш взгляд, даже те немногие бунты солдатских матерей и прочие попытки протестов против войны, которые случались в некоторых регионах Российской Федерации, сейчас совершенно сошли на нет? Почему россияне молчат по этому поводу?

Так было еще во Вторую чеченскую войну. Российская власть учла уроки Первой чеченской войны, когда были комитеты солдатских матерей, когда матери еще бегали и забирали своих сыновей из частей, когда еще существовало независимое телевидение, которое все это освещало. А Вторая чеченская война прошла уже по другому сценарию: власть прижала всех этих солдатских матерей, и сейчас они вообще молчат, в РФ сделали все, чтобы все это не существовало.

Второй момент. Кремль придумал хитрость, о которой мы часто забываем. Например, на Первую чеченскую войну гнали срочников, и мобилизация 18-летних пацанов была скользкой темой. В эту войну Россия использует так называемых контрактников. "Так называемых" – потому что это могут быть те же срочники, которые подписали контракт. А в России совершенно другое отношение к людям, которым платят за то, чтобы они воевали: ты – наемник, и, если тебя убьют или оторвут ноги – это часть твоей работы.

Некоторые российские женщины организовали целый бизнес, побывав за время войны четыре раза замужем и отправляя мужей воевать. Они рассуждают так: "А чего он сидит дома, все равно ведь или сопьется, или сядет в тюрьму. Пусть лучше пойдет воевать: издохнет, но хоть какие-то деньги будут". И, как ни странно, это стало способом развития многих депрессивных российских регионов, где даже стали открываться новые магазины. Все упирается в деньги.

А вот вопрос срочников – болезненный для россиян. Были скандалы в России, на протесты выходили матери, и это так или иначе влияло. Но – они не были против войны с Украиной, а были против того, чтобы воевать отправляли неподготовленных. Нужно понимать двойную мораль россиян.

Когда Украина наступала в Курской области, наши войска взяли в плен несколько срочников, но их обменяли. Это говорит о том, что болевой порог у российского общества есть: это срочники, потому что сразу возникает аллюзия к Афганистану, когда насильно "женят". Если же подписан контракт, пусть даже при этом российское государство "нагнуло" того же срочника, это воспринимается иначе, это другое.

Так что все упирается в экономику. Пока у России есть деньги, Кремль будет действовать через контрактников и хитровато обходить сложные вопросы морали российского общества.

Но – боли у россиян есть. Иначе российская власть уже давно объявила бы мобилизацию, погнала на войну миллион человек и наступала бы более внушительными силами. И уж точно в этом случае Россия не вела бы переговоры с северными корейцами, дабы те предоставили своих солдат. Очевидно, что у России с человеческим ресурсом не так все красиво, как на бумаге, и как она пытается показать.

С человеческим ресурсом у России не так все красиво, как она пытается показать, уверен Загородний / Фото: Минобороны РФ

О России мы очень часто слышали и слышим, что она обладает неограниченным человеческим ресурсом. Так ли это, на ваш взгляд? Если действительно такой ресурс у России есть, то почему тогда пришлось привлекать северокорейских военных, и при этом не объявляется мобилизация?

Мобилизация не объявляется потому, что это вопрос стабильности режима, а также трудовых ресурсов (ведь много людей уехало из России). А, кроме того, россияне не очень хорошо могут отреагировать на мобилизацию. Путин все-таки боится бунтов. Ведь мятеж Пригожина показал, что достаточно всего нескольких тысяч человек, чтобы снести власть.

А что касается "неограниченного человеческого ресурса" – согласны ли вы с тем, что Россия таковым обладает?

Россияне существенно продвинулись в вопросах ВПК, учли ошибки и масштабируют производство. Кроме того, россияне масштабируют многие наши решения и применяют то, что придумала Украина. Они – не дураки, в частности, понимают значение дронов, обладают ресурсами, чтобы их создавать, и активно работают в этом направлении.

Для наступления у России человеческий ресурс есть. Для медленного и вязкого наступления. Если бы сохранялась высокая цена на нефть, как при предыдущей американской администрации, то в войне Россия бы выигрывала, потому что у нее был бы ресурс, который бы постепенно продвигался, были бы деньги, чтобы покупать контрактников, заплатить тому же Ким Чен Ыну и прочим. Такого ресурса у России явно больше.

Путин боится бунтов, ведь мятеж Пригожина показал, что достаточно нескольких тысяч человек, чтобы снести власть, отметил Загородний / Фото: kremlin.ru

Военное планирование всегда исходит из самых худших вариантов. Вот и мы должны исходить из того, что ресурсов у России много, условно говоря, ресурсы не ограничены, и выстраивать свою стратегию обороны в соответствии с этим. Наша задача – подорвать российскую экономику. Ведь если Украина, например, парализует железнодорожный транспорт, то наличие у РФ неограниченного ресурса уже не играет большой роли, поскольку она не сможет вовремя подвезти солдат и вооружение на поле боя. Ну и что, что у России есть ресурсы, если нет возможности их подвоза?

Вспомните историю Второй мировой войны. Когда американцы и британцы начали системно бомбить Германию, они пришли к выводу, что просто бомбить города и промышленные предприятия не рационально. Хотя, казалось бы, у американцев вроде бы неограниченный ресурс на то время был. Но они решили, что ресурс должен использоваться более рационально. Для этого американцы определили главные точки, которые могли обломать Германию – заводы по производству подшипников и синтетического топлива, и сконцентрировались именно на них. В результате у немцев еще был человеческий и даже технический ресурс (они произвели оружия под бомбежками даже больше, чем в 1943 году), но проблема была в том, что топлива уже не было. Так, например, сделали немцы хороший самолет, но бензина, чтобы доставить его на поле боя, уже не было, не говоря уж о том, что не было топлива для того, чтобы он мог взлететь. Плюс уже не было пилотов.

Неограниченный ресурс, если его разделить на части и выбить из него ключевые "узкие" места, не играет роли.

Россия – глиняная структура, способная рухнуть раньше, чем все думают, отметил Загородний / Фото: kremlin.ru

Другой пример – февраль 1917 года, революция. Ведь все начиналось с хлебных бунтов в столице. Но – в тогдашней России на тот момент не было проблем с хлебом, зато была проблема с подвозом этого хлеба в столицу. Почему? Потому что было недостаточно железных дорог, а имеющиеся – обеспечивали в первую очередь военные грузы, гражданские же грузы шли во вторую очередь. Соответственно, просто не было возможности вовремя подвезти хлеб. Детонатор сработал, и ситуация взорвалась. Чем закончилось – мы знаем.

В общем, то, что у России есть ресурс, мы понимаем. Наша задача – найти слабую точку, удар по которой превратит этот ресурс из актива в пассив.

То есть просто обесценить этот ресурс.

Конечно.

Слабые точки России очевидны. Во-первых, это порты Балтики и Новороссийска, куда уже достают украинские дроны и ракеты. Во-вторых, железная дорога, и операция СБУ "Паутина" продемонстрировала, как легко можно остановить железные дороги и движение фур по России. А вы представьте, что будет значить, если в Москву целую неделю ничего не будет подвозиться. Тогда Москва отлично почувствует войну и начнет пересматривать оценку ситуации в России.

Даже при пессимистическом сценарии для Украины Россия способна воевать пару лет, но не вечно, считает Загородний / Фото: Макс Левин

Вы несколько раз в ходе нашего разговора подчеркнули, что все упирается в экономику и наличие у России денег, которые позволяют ей вербовать людей для войны. На ваш взгляд, если оценивать нынешнюю ситуацию в российской экономике и те неблагоприятные тенденции, которые для нее складываются, на сколько еще лет у России хватит денег, чтобы подгонять новых людей на фронт?

Мы должны говорить о другом: что мы должны сделать, чтобы к концу 2025 года у России не было денег. А исходить мы должны из того, что у нее есть ресурс на бесконечную войну. Что мы должны для этого сделать? Например, нужно добиться того, чтобы Европа наконец прекратила покупать российский газ, остановила танкеры, которые идут с Балтийского моря, чтобы Украина обеспечила блокаду портов Новороссийска, а также ударила по нефтехимическим предприятиям, которые производят взрывчатку и удобрения, обеспечила паралич нефте- и газопроводов. И нужно искать ресурсы для решения этих задач.

Ведь Россия – настолько глиняная структура, что она и раньше может рухнуть.

Правильно ли я вас поняла: даже до конца этого года при правильных усилиях с нашей стороны у России можно выбить способность воевать?

Да. Конечно!

Это могут сделать Украина и Европа вместе, даже без США. То есть украинцы и европейцы могут перекрыть кислород России, и тогда разговор пойдет о том, как быстро будут драпать российские войска с украинской территории.

Россия хоть сегодня вечером может захватить Нарву и посмотреть, как рушится НАТО, считает Загородний / скриншот

Но пока что Россия строит амбициозные планы – как заявили в Офисе президента, РФ в 2026 году планирует захватить всю левобережную Украину, до Днепра. Способна ли Россия реализовать подобный план, на ваш взгляд?

Да, все так. Но кому это было сказано?

Это было сказано в Вашингтоне, а точнее – в посольстве Украины в Вашингтоне.

Вот! Это называется "взять на понт" американцев. Это заявление было сделано для американцев, чтобы они почувствовали, что такое второй Афганистан. Это намек на то, что США будут тоже в этом виноваты, что их будут тыкать носом в дерьмо, которое они оставили.

Президент об этом не заявлял для украинской аудитории, потому эта информация была не для нас.

Цель этого заявления в Вашингтоне состояла в том, чтобы заставить американцев шустрее бегать и выделать больше денег Украине.

Учитывая то, что Россия в свое время была настроена взять Киев за три дня, вполне можно допустить, что она может планировать и захват левобережья в 2026 году.

Безусловно. Вне всякого сомнения, у России есть план отрезать Украину от моря. Украина должна это осознавать, но использовать то, что можно, в своих интересах.

В России говорят, что они способны "воевать вечно".

Брехня.

На ваш взгляд, сколькими месяцами или годами ограничивается способность России "воевать вечно"?

Давайте рассмотрим пессимистический и оптимистический сценарии для нас.

Пессимистический – даже если мы ничего не будем делать, проблемы с бюджетом у России есть уже сейчас. И в таком формате Россия не вечно, но годика два еще протянет и сможет воевать. Тем более, Китай может помочь. Или, может, Северная Корея предоставит еще солдат. То есть мы не знаем факторов, которые могут вмешаться.

Мы должны сделать все, чтобы россияне не воевали вечно. Возвращаемся к тому, о чем мы говорили выше: Украина должна определить узкие точки России, по которым нужно ударить, чтобы к концу этого года российские войска начали просить нас: "Не бей меня, мама, мокрыми трусами! Отпустите нас домой", или чтобы Путина снесли элиты.

Все эти вопросы должна решать Украина. Ведь только мы заинтересованы в победе нашей страны, освобождении всех наших территорий, возвращении всех наших людей и выплате Россией репараций. Всех остальных нынешний темп войны устраивает, никто на Западе не гибнет, а европейцы неспешно перевооружаются.

В Германии уже говорят, что очевидны признаки подготовки России к войне с НАТО.

Капитан очевидность. Только все будет не в течение пяти лет, как Рютте говорил. Россия хоть сегодня вечером может захватить, например, Нарву и посмотреть, как рушится НАТО.

Военное поражение и паралич железных дорог РФ способны привести к падению путинского режима, убежден Загородний / скриншот

Если Путину не грозят никакие внутренние катаклизмы по причине колоссальных человеческих потерь, то что сегодня может подорвать и похоронить путинский режим?

Военное поражение и паралич страны, например, хотя бы железных дорог. Да даже если в Москву неделю не будут заезжать фуры с продуктами, это уже даст результат. Если при наступлении холодов бить по российской энергетике, газораспределительным станциям Москвы, это тоже даст результат. Москва может стать триггером, потому что сейчас она вообще не чувствует войны, у нее все хорошо.

Сейчас стало активно прилетать по Подмосковью, а там находятся важные предприятия и научные города. Одновременно нужен паралич логистики, удары по химической промышленности и прочему будут многое решать.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний – политтехнолог и эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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