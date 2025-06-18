Объявить войну и бомбить Киев каждый день: СМИ узнали, чего требуют от Путина в РФ

Российский диктатор находится под давлением со стороны своих приспешников.

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От Путина требуют объявить войну Украине / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, kremlin.ru

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Окружение Путино впало в ярость после проведения СБУ операции Паутина

От главы РФ требовали каждый день бить ракетами по Киеву

Кремль пока придерживается более осторожного подхода

Конфликт между Россией и Украиной стал самым кровопролитным в Европе со времен Второй мировой войны. Тем не менее в стране-агрессоре его называют "специальной военной операцией". После того как СБУ провела операцию Паутина, ярость в РФ достигла такого уровня, что звучали новые призывы к главе Кремля Владимиру Путину официально "объявить войну" Украине. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Когда Украина совершила атаку по базам ядерных бомбардировщиков в России, тайно перевозив десятки беспилотников в кузовах грузовиков, это вызвало бурю возмущения среди наиболее радикальных кругов российской политической элиты.

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"Шок и возмущение", - так один высокопоставленный российский чиновник охарактеризовал настроения в Кремле на следующий день после удара.

"Как и всякий мыслящий патриот, я воспринял это как личную трагедию", - заявил изданию другой российский чиновник.

Представители крайне-националистических кругов России считают, что Кремль до сих пор не предпринял достаточно решительных действий. По их мнению, Путин должен мобилизовать еще миллион человек и наносить ежедневные ракетные удары по Киеву.

Как сообщает The Telegraph, журналисты побеседовали с несколькими лицами, приближенными к Кремлю, согласившимся дать комментарии на условиях анонимности.

"Взрывы, беспилотники, диверсии, а возможно, и теракты - это то, что нас ждет, если режим Зеленского не будет полностью уничтожен", - заявил один из действующих чиновников правительства РФ.

Он описал себя как "ястреба" и признался в симпатии к погибшему руководителю ПИК "Вагнер" Евгению Пригожину, который в 2023 году устроил мятеж против Путина.

"Если Украина прекратит свое существование в ее нынешнем виде, преступное подполье будет деморализовано", — заявил он.

"Однако, несмотря на масштаб удара Украины, в результате которого, по оценкам США, были повреждены не менее 20 российских ядерных бомбардировщиков, Кремль пока придерживается более осторожного подхода", отметили журналисты.

Операция Паутина - что известно / Инфографика: Главред

Операция Паутина - главное

Как сообщал Главред, 1 июня Украина провела спецоперацию в тылу РФ, поразив цели на аэродромах РФ "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, регулярно обстреливающая мирные украинские города.

Примерная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Службы безопасности Паутина, превышает 7 миллиардов долларов США.

Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".

Операцию окрестили "Российским Перл-Харбором". СБУ показала самые яркие кадры операции Паутина.

Позже в СБУ заявили, что удар планировался по пяти аэродромам. "Паутина" должна была опутать всю Россию. На четырех аэродромах, кроме дальневосточного, удалось реализовать задуманное.

Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что операция СБУ повысила риск эскалации конфликта. США пытаются это предотвратить.

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