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Ударить FPV удалось не везде: известны новые детали операции Паутина

Анна Ярославская
11 июня 2025, 11:49
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Удар планировался по пяти российским аэродромам. На дальнем востоке РФ реализовать операцию не удалось.
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Операция Паутина, Малюк
Стали известные новые детали операции Паутины / Коллаж: Главред, фото: СБУ

Вы узнаете:

  • Как готовили и реализовали операцию Паутина
  • Кто руководил операцией в тылу врага

Служба безопасности Украины обнародовала новое видео о спецоперации Паутина, по результатам которой удалось поразить 41 военный самолет на четырех российских аэродромах.

Как передает пресс-служба СБУ, эта спецоперация стала ответом на массированные ракетные обстрелы украинских городов, больниц и энергетической инфраструктуры.

видео дня

Замыслом напрямую руководил глава СБУ Василий Малюк по поручению президента Владимира Зеленского, а подготовка спецоперации проходила в условиях максимальной секретности.

Удар планировался по аэродромам "Оленья" (север России), "Иваново", "Дягилево" (центральная часть РФ), "Белая" (южная РФ) и "Украинка" (дальний восток РФ).

"Таким образом "Паутина" СБУ должна была опутать всю Россию. На четырех аэродромах, кроме дальневосточного, удалось реализовать задуманное", – говорится сообщении.

Операция Паутина
Операция Паутина / Фото: СБУ

Сначала СБУ переправила в Россию fpv-дроны, а впоследствии – модульные деревянные домики. Уже на территории России дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных в грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны улетели поражать российские бомбардировщики.

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Операция Паутина
Операция Паутина / Фото: СБУ

"Согласно законам и обычаям войны мы отработали абсолютно законные цели – военные аэродромы и авиацию, которая бомбит наши мирные города. Поэтому с нашей стороны происходит реальная демилитаризация России", – подчеркнул Малюк.

"СБУ бьет и будет бить врага даже там, где он считает себя недостижимым. Мы работаем над тем, чтобы удивить его новыми сюрпризами. Не менее болезненными, чем операция Паутина", – добавил глава СБУ.

На опубликованных кадрах видна хронология событий, как именно готовили и реализовали одну из самых масштабных атак в глубоком тылу врага.

Смотрите видео - СБУ опубликовала новые кадры операции Паутина:

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Скриншот

Операция Паутина - главное

Как сообщал Главред, 1 июня Украина провела спецоперацию в тылу РФ, поразив цели на аэродромах РФ "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, регулярно обстреливающая мирные украинские города.

Примерная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Службы безопасности Паутина, превышает 7 миллиардов долларов США.

Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".

Паутина, павутина, СБУ, Ту Инфографика
Операция Паутина - что известно / Инфографика: Главред

Операцию окрестили "Российским Перл-Харбором". СБУ показала самые яркие кадры операции Паутина.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, после операции Паутина Россия в течение длительного времени не сможет осуществлять массированные ракетные обстрелы по украинским территориям.

Директор компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что были поражены, в частности, и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Последствия этой атаки могут оказаться даже более серьезными, чем удары по стратегической авиации России.

Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что операция СБУ повысила риск эскалации конфликта. США пытаются это предотвратить.

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