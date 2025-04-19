Разбили забор и сбежали: в РФ 100 военных подняли бунт в воинской части

Ключевое:
- В Краснодаре около сотни солдат РФ, которых удерживали по СВЧ, попытались сбежать из военной комендатуры
- После инцидента территория была заблокирована Росгвардией и полицией для предотвращения новых побегов
- Семи солдатам все же удалось сбежать, сломав ограждение и прорвавшись через территорию комендатуры
В Краснодаре, что в России, произошел громкий инцидент - сразу сотня солдат, которых удерживали за самовольное оставление воинской части, попытались сбежать с территории военной комендатуры. Об этом сообщил российский Telegram-канал "BAZA".
По предварительным сообщениям, солдат разместили в специально оборудованной зоне, где временно содержат военнослужащих, нарушивших воинскую дисциплину.
Вспыхнула попытка массового прорыва: около ста военных без оружия пытались покинуть территорию. В результате инцидента никто не пострадал.
Вечером 18 апреля место событий было заблокировано сотрудниками Росгвардии и полиции, чтобы не допустить дальнейших побегов.
Однако, как стало известно позже, семи беглецам все же удалось пробраться сквозь периметр: они сломали ограждение, прорвались через территорию комендатуры и скрылись.
Сейчас эти солдаты находятся в розыске, российские силовики утверждают, что они не имеют при себе оружия.
Россияне не хотят идти на войну - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, партизаны движения "Атеш" рассказывали, что солдаты РФ пошли против командования и саботируют приказы на Херсонщине. Так, оккупанты из 205 мотострелковой бригады отказываются идти в атаку против ВСУ и специально замедляют подготовку к новым операциям.
Кроме этого, военнослужащие РФ на Херсонщине массово отказываются подписывать новые контракты на службу. У врага большие проблемы с эвакуацией, что приводит к низкому моральному состоянию оккупационных войск.
На Запорожье оккупанты также срывают наступление РФ, массово саботируя приказы. Количество оккупантов, которые недовольны приказами командования, неуклонно растет.
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Как вернуться из СВЧ?
Написать заявление следователю, прокурору или суду о желании вернуться на службу. Согласно Уголовному кодексу (ст. 401), можно вернуться или в предыдущую часть, или в другую. То есть, если СВЧ или дезертирство было связано с нежеланием проходить службу в определенном подразделении, это дает возможность попасть в другое.
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