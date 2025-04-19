Разбили забор и сбежали: в РФ 100 военных подняли бунт в воинской части

Семеро беглецов из воинской части находятся в розыске.

https://glavred.info/war/razbili-zabor-i-sbezhali-v-rf-100-voennyh-podnyali-bunt-v-voinskoy-chasti-10657457.html Ссылка скопирована

Российские солдаты прорвались через охрану / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, тг-канал BAZA

Ключевое:

В Краснодаре около сотни солдат РФ, которых удерживали по СВЧ, попытались сбежать из военной комендатуры

После инцидента территория была заблокирована Росгвардией и полицией для предотвращения новых побегов

Семи солдатам все же удалось сбежать, сломав ограждение и прорвавшись через территорию комендатуры

В Краснодаре, что в России, произошел громкий инцидент - сразу сотня солдат, которых удерживали за самовольное оставление воинской части, попытались сбежать с территории военной комендатуры. Об этом сообщил российский Telegram-канал "BAZA".

По предварительным сообщениям, солдат разместили в специально оборудованной зоне, где временно содержат военнослужащих, нарушивших воинскую дисциплину.

видео дня

Вспыхнула попытка массового прорыва: около ста военных без оружия пытались покинуть территорию. В результате инцидента никто не пострадал.

100 солдат пытались сбежать из комендатуры / фото: тг-канал Главред

Вечером 18 апреля место событий было заблокировано сотрудниками Росгвардии и полиции, чтобы не допустить дальнейших побегов.

Однако, как стало известно позже, семи беглецам все же удалось пробраться сквозь периметр: они сломали ограждение, прорвались через территорию комендатуры и скрылись.

Сейчас эти солдаты находятся в розыске, российские силовики утверждают, что они не имеют при себе оружия.

Россияне не хотят идти на войну - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, партизаны движения "Атеш" рассказывали, что солдаты РФ пошли против командования и саботируют приказы на Херсонщине. Так, оккупанты из 205 мотострелковой бригады отказываются идти в атаку против ВСУ и специально замедляют подготовку к новым операциям.

Кроме этого, военнослужащие РФ на Херсонщине массово отказываются подписывать новые контракты на службу. У врага большие проблемы с эвакуацией, что приводит к низкому моральному состоянию оккупационных войск.

На Запорожье оккупанты также срывают наступление РФ, массово саботируя приказы. Количество оккупантов, которые недовольны приказами командования, неуклонно растет.

Больше важных новостей:

Как вернуться из СВЧ? Написать заявление следователю, прокурору или суду о желании вернуться на службу. Согласно Уголовному кодексу (ст. 401), можно вернуться или в предыдущую часть, или в другую. То есть, если СВЧ или дезертирство было связано с нежеланием проходить службу в определенном подразделении, это дает возможность попасть в другое.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред