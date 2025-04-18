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В армии РФ на Херсонщине начался бунт: солдаты отказываются от контрактов

Даяна Швец
18 апреля 2025, 12:58
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Большинство бойцов из РФ не желают оставаться в зоне активных боевых действий.
армия РФ, ВСУ
Военные РФ отказываются от службы / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Минобороны РФ

Главное:

  • Военнослужащие РФ на Херсонщине массово отказываются подписывать новые контракты на службу
  • У врага большие проблемы с эвакуацией, что приводит к низкому моральному состоянию оккупационных войск

На территории Херсонской области военнослужащие 80-й отдельной мотострелковой бригады РФ массово отказываются подписывать новые контракты на дальнейшую службу в армии. Об этом сообщило партизанское движение "Атеш" через свой Telegram-канал.

По их данным, подавляющее большинство бойцов не хочет оставаться в зоне активных боевых действий.

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"Люди крайне истощены, морально надломлены и лишены мотивации. Постоянные потери среди личного состава и полное равнодушие руководства превратили службу в сплошное испытание даже для тех, кто ранее демонстрировал лояльность", - отмечают в движении.

В связи с этим в подразделении создана комиссия для выяснения причин массовых отказов от продления контрактов. В то же время готовятся документы о возможном наказании командного состава, добавляют партизаны.

В свою очередь представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что солдаты России снова пытаются высадиться на островах и создать плацдармы для дальнейшего продвижения на правый берег Херсонщины.

Однако, он подтвердил, что несмотря на то, как враг пытается атаковать, он имеет огромные проблемы - эвакуацию не проводят.

"Очень много 200-х остаются на островах, остаются и 300-е, которые впоследствии также превращаются в 200-х. Из-за этого моральное состояние оккупационных войск остается низким. Однако они вынуждены идти в штурмы - потому что это россияне, которые по-прежнему готовы быть пушечным мясом", - резюмировал представитель Украинской добровольческой армии в эфире телеканала "Эспрессо".

Ситуация на Херсонщине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, на Херсонщине армия РФ продолжает форсировать Днепр. Кроме этого, во временно оккупированной Каховке россияне могут умышленно создавать проблемы со светом, чтобы ограничить связь.

Также партизаны сообщали, что оккупанты пошли против командования и саботируют приказы на Херсонщине. Так, оккупанты из 205 мотострелковой бригады отказываются идти в атаку против ВСУ и специально замедляют подготовку к новым операциям.

В свою очередь глава Херсонской ОВА Александр Прокудин считает, что сегодня цель РФ - создать иллюзию контроля над всей Херсонщиной для переговоров. Именно поэтому штурмы продолжаются в четырех местах.

Больше военных новостей:

Движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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