Очень активно наступают: назван регион, где РФ хочет нанести неожиданный удар

Российские оккупанты наращивают давление на фронте, в частности используя бронетехнику.

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РФ готовит весенне-летнее наступление / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

О чем сказал эксперт:

Российская армия может осуществить отвлекающий удар в Запорожской области

Основными направлениями вероятного удара РФ выберет Сумскую и Харьковскую области

В планах российской армии - осуществить удар, основной целью которого станет отвлечение украинских сил. Как заявил военный эксперт Павел Нарожный на Радио NV, атака может произойти в Запорожской области.

В то же время, несмотря на намерения врага запутать ВСУ, основным направлением удара может быть Сумщина и Харьковщина. Все дело в том, что на этих участках хорошо продумана вражеская логистика.

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"Они очень активно наступают, давят на Лиманском направлении. Это второй или третий по напряженности участок фронта. Лиман - это, по сути, тыл защитников Харьковской области. Бои на границе Сумской области также тяжелые. Это выглядит, как давление на фланг Харьковщины. Поэтому направление Сумщины и Харьковщины остается наиболее приоритетным", - высказался военный эксперт.

Лиман / Инфографика: Главред

По словам Нарожного не далеко от населенного пункта Боровая Харьковской области агрессоры, используя бронированную технику, наращивают свое давление.

"В последнее время мы видим относительно небольшое количество использования бронетехники. Они тестируют подходы и делают попытку прорыва. Если оно сработает, то это, видимо, будет определять дальнейшую тактику и стратегию весенне-летней наступательной кампании", - подчеркнул Нарожный.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, оккупанты пытаются занять важный город. Так, агрессор бросает на Торецкое направление все новых и новых людей, перебрасывая силы с Кураховского направления.

Кроме этого, РФ перебрасывает штурмовиков на два направления. Деталями поделился представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

На Харьковщине ситуация также остается не легкой. ВСУ предупредили, что РФ снова хочет захватить Волчанск. Сверхтяжелые бои продолжаются и в районе Двуречного.

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Кто такой Павел Нарожный? Павел Нарожный - украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины. Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, Интернет-ресурсах и телевидении.

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