Враг штурмует Харьковщину: ВСУ предупредили, что РФ снова хочет захватить Волчанск

У оккупантов остались считанные недели, чтобы попытаться оккупировать город.

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Украинские военные готовы к возможным попыткам штурмов Волчанска / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

Что сказал Ярославский:

Армия РФ непрерывно штурмует украинские позиции

ВСУ пытаются атаковать врага на опережение

Оккупанты могут приурочить атаку на Волчанск к 9 мая

Оккупационная армия страны-агрессора России непрерывно пытается прорвать украинскую оборону на Харьковском направлении. Сверхтяжелые бои в частности продолжаются в районе Двуречного.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский. По его словам, украинские защитники с помощью дронов держат под полным контролем периметр зоны боевой действий и пытаются атаковать врага на опережение.

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"Я только что вернулся с Волчанского направления, вчера-позавчера был на Купянском направлении. Самое горячее, действительно, это Купянское направление, а точнее Двуречное. У нас там очень тяжелые бои, враг пытается постоянно штурмовать. Наши группы держат оборону. Сейчас это используется больше всего с использованием средств беспилотных систем. Наши боевые пилоты контролируют полностью периметр всей зоны, пытаются отражать все атаки", - рассказал он.

Волчанск / Инфографика: Главред

Ярославский также предупредил, что враг может активизировать свои действия в направлении Волчанска, чтобы символически накануне 9 мая захватить город во второй раз. Но, как отметил военный, ВСУ готовы к такому сценарию.

Ситуация на Харьковском направлении - последние новости

Ранее Главред писал, что в Харьковской области украинские защитники отбили штурм армии страны-агрессора РФ. При этом подразделения Сил обороны уничтожили российских оккупантов и сожгли технику врага.

Накануне стало известно, что российские оккупанты могут попытаться повторить такую же операцию, которую враг провел в мае прошлого года, когда атаковал на севере Харьковской области.

Напомним, в ГПСУ сообщали, что в Сумской и Харьковской областях возле границы Украины сохраняется наиболее угрожающая ситуация. Задача оккупационной армии РФ неизменна - продвинуться вглубь территории и создать там так называемую "серую зону".

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Кто такой Денис Ярославский? Денис Ярославский - военный юрист, офицер ВСУ, командир подразделения разведки Вооруженных Сил Украины.

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