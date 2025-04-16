Украинцам озвучили тарифы на газ и свет: сколько придется платить с 1 мая

Вы узнаете:
- Сколько придется заплатить за свет с 1 мая
- Каким будет тариф на газ
С 1 мая тарифы на электроэнергию для украинцев останутся прежними. За каждый киловатт-час электроэнергии потребители продолжат платить 4,32 грн.
В постановлении Кабмина стоимость электроэнергии для бытовых потребителей остается на уровне 4,32 грн до конца апреля. Власти уверяют, что в ближайшее время тарифы повышаться не будут. Таким образом, украинцы продолжат платить 4,32 грн за кВт-час.
Сколько будет стоить куб газа в мае
Цена на природный газ остается без изменений - 7,96 грн за кубометр.
Постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук напомнил, что в Украине фиксированные тарифы на газ остаются в силе до 30 апреля 2025 года. Однако власти продлили срок действия фиксированного периода. Таким образом украинцы и в дальнейшем будут оплачивать голубое топливо по действующим тарифам.
В правительстве неоднократно подчеркивали, что цены на газ не будут расти как минимум до завершения войны и еще в течение полугода после отмены военного положения.
Тарифы на коммунальные услуги - новости по теме
Как писал Главред, в Украине планируют отменить оплату коммунальных услуг. В частности, нововведения могут касаться тех, чьи дома были уничтожены или существенно повреждены в результате боевых действий. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.
Недавно заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский заявил, что украинцам в 2025 году стоит ожидать повышения цены на электроэнергию и природный газ.
Однако позже в Министерстве энергетики сообщили, что в Украине в ближайшее время не планируют увеличивать цены на коммунальные услуги. В пресс-службе подчеркнули, что вопрос пересмотра тарифов на электроэнергию и газ сейчас не стоит на повестке дня.
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Что такое "Нафтогаз Украины"?)
"Нафтогаз Украины" - государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти, а также природного газа, сообщает "Википедия".
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