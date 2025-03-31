Армия РФ продвинулась в Донецкой и Харьковской областях - DeepState

Оккупантам удалось продвинуться в двух областях Украины.

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Армия РФ продвинулась на Донетчине и Харьковщине/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, минобороны РФ

Кратко:

Российские оккупанты продвинулись в двух украинских областях

Захватчики имели движение вперед возле трех населенных пунктов

Российские оккупанты продолжают атаковать украинских военных. За прошедшие сутки захватчикам удалось продвинуться в двух областях Украины.

Об этом рассказали в DeepState. Аналитики отметили, что российская армия за минувшие сутки продвинулась в Разливе и возле Пантелеймоновки в Донецкой области, а также возле Нового в Харьковской области.

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"Враг продвинулся в Разливе, возле Пантелеймоновки и Нового", - говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или Сил обороны не было зафиксировано.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о прекращении огня. Путин игнорирует американское предложение о безусловном прекращении огня.

Также ранее сообщалось, что Путин хочет "выйти" на Одессу - аналитик назвал возможное направление удара РФ. Аналитик рассказал, что Запорожье является важным стратегическим пунктом для ВСУ.

Напомним, эксперт сказал, может ли Украина отказаться от перемирия. Киев пока имитирует дипломатическую работу, ожидая, что Трамп изменит свою позицию в отношении Кремля, заявил Александр Коваленко.

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