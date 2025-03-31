Харьков под массированной атакой дронов: есть повреждения и пожары, детали

Известно о значительном пожаре, который возник на месте ударов.

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Взрывы в Харькове / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Кратко:

Россияне атаковали Харьков Шахедами

За ночь в городе уже прогремело 6 взрывов

Попадания вражеских беспилотников зафиксированы в Киевском районе города

В ночь на 31 марта российские оккупанты атаковали Харьков беспилотником. В городе прозвучало уже 6 взрывов. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, ночью, примерно в 02:22, россияне попали дроном по территории гражданского предприятия в Киевском районе города. В результате взрывной волны было повреждено остекление окон в близлежащих многоквартирных домах, а также повреждено здание детского сада и культурно-спортивный комплекс.

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У двух человек была острая реакция на стресс, им оказали медицинскую помощь.

"Все попадания вражеских беспилотников в Киевском районе города. На месте ударов пожар. Все соответствующие службы задействованы в ликвидации последствий ударов по Харькову", - написал Терехов.

Начиная с 04:49 россияне снова начали атаковать город дронами.

"Относительно предыдущих прилетов - на месте ударов значительный пожар, повреждены остекление и фасад детского учреждения, выбиты стекла в близлежащих многоэтажках, получили повреждения несколько частных авто", - сообщил мэр города.

В 05:48 и 05:55 были слышны пятый и шестой взрыв. Терехов отметил, что по предварительной информации, как и предыдущие Шахеды, этот также ударил по Киевскому району города.

Дрон Шахед / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, вечером 29 марта российские войска нанесли удар по военному госпиталю в Харькове. Среди военнослужащих, которые проходили лечение в медучреждении, есть пострадавшие.

28 марта страна-агрессор атаковала Днепр. В результате атаки были ранены по меньшей мере 4 человека, их госпитализировали. Масштабный пожар произошел в ресторанном комплексе. Загорелись также многоэтажка и частные дома.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение вечера и ночи 29 марта российские оккупанты атаковали Украину. Армия Путина применила против украинцев более 170 дронов, из них более 100 Шахедов.

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Кто такой Игорь Терехов? Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

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