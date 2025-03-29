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В Харькове "прилет" по военному госпиталю, десятки раненых: новые детали атаки

Руслана Заклинская
29 марта 2025, 23:17обновлено 30 марта, 00:28
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Среди военнослужащих, которые проходили лечение в медучреждении, есть пострадавшие.
В Харькове 'прилет' по военному госпиталю, десятки раненых: новые детали атаки
РФ ударила "Шахедами" по военному госпиталю / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот с видео

Что известно:

  • РФ атаковала дронами военный госпиталь в Харькове
  • Есть пострадавшие среди военнослужащих
  • Всего в городе пострадали 27 человек, из них - пятеро детей

Вечером 29 марта российские войска нанесли удар по военному госпиталю в Харькове. Среди военнослужащих, которые проходили лечение в медучреждении, есть пострадавшие. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"В очередной раз цинично нарушив нормы международного гуманитарного права, российские террористы нанесли удар по военному госпиталю в городе Харьков", - говорится в сообщении.

видео дня

В результате атаки ударными беспилотниками типа "Shahed" повреждено здание госпиталя, а также жилые дома, расположенные рядом. По предварительной информации, среди пострадавших есть военнослужащие, которые находились на лечении в госпитале.

"Факт умышленного, прицельного обстрела армией РФ украинского медицинского учреждения пополнил длинный перечень подлых и циничных преступлений, совершенных россиянами с начала неспровоцированного вторжения в Украину. Военные преступления не имеют сроков давности. Соответствующие доказательства будут переданы в органы международного уголовного правосудия", - отметили в Генштабе.

инфографика шахед, шахед, шахеды
БПЛА типа "Shahed" / Инфографика: Главред

Последствия атаки по Харькову

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что россияне массированно атаковали Харьков. Попадания российских беспилотников произошли в Шевченковском и Холодногорском районах города.

По его словам, в результате атаки повреждены частный дом, медучреждение и офисное здание. В жилых многоэтажках выбиты окна, горят автомобили и гаражи.

"На данную минуту 27 пострадавших в результате вечерней атаки вражеских БПЛА на город. Поисково-спасательная операция в Холодногорском районе продолжается", - сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в 23:19.

Городской голова рассказал, что по состоянию на 23:21 известно о двух жертвах вражеской атаки. Спасатели достали тело погибшего человека из-под завалов.

"Среди пострадавших пятеро детей от 5 до 17 лет. Трое - сейчас в больницах, двум детям медики оказали помощь на месте", - уточнил Синегубов.

Видео атаки оккупантов по Харькову:

В Харькове 'прилет' по военному госпиталю, десятки раненых: новые детали атаки
Массированная атака РФ по Харькову / Фото: скриншот

Оккупанты нанесли шесть ударов по Харькову. По словам представителя Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, один из ударов пришелся на Холодногорский район. Там беспилотник попал в частный жилой дом, есть пострадавшие. Кроме этого, еще пять ударов произошло в Шевченковском районе.

"В частности попадание возле большого офисного помещения, в результате этого был поврежден фасад и уничтожено два автомобиля. На месте попадания есть травмированные лица. Другие попадания - в частный жилой дом, есть погибший, есть травмированные. Также повреждено в Шевченковском районе одно из медицинских учреждений", - рассказал Чубенко в комментарии Новости.LIVE Харьков.

Пострадавшие имеют осколочные ранения, переломы, травмы от стекла и сильную стрессовую реакцию.

Обновлено в 0:22: В ГСЧС Украины сообщили, что в городе произошло 6 очагов возгорания. Одно из попаданий произошло непосредственно в частный жилой дом – он полностью разрушен.

"Произошел пожар на площади 100 м кв. Из-под завалов спасатели деблокировали пострадавшего мужчину и тело погибшей женщины. Продолжается ликвидация пожара и разбор завалов", - рассказали спасатели.

Обновлено в 0:26: Синегубов уточнил, что в результате российской атаки погибли 67-летний мужчина и 70-летняя женщина. Также 25 человек получили ранения разной степени тяжести.

"Среди пострадавших детей в больнице находится 15-летняя девушка. Она в тяжелом состоянии. Двое детей, получивших легкие ранения, будут лечиться амбулаторно. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - добавил он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, вечером 29 марта российские оккупанты атаковали Харьков ударными дронами "Shahed". Серия взрывов прогремела в Шевченковском и Холодногорском районах города. По данным мэра Игоря Терехова и председателя ОВА Олега Синегубова, враг попал в жилые дома, торговый центр и медицинское учреждение.

Также днем 29 марта россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В городе повреждены жилые дома, школа и инфраструктура. Пострадали по меньшей мере пять человек, их состояние средней тяжести.

Кроме этого, Россия применяет новую стратегию массированных атак беспилотниками "Шахед-136" и "Герань-2". Оккупанты запускают дроны группами, одновременно направляя их на цели, что увеличивает возможность прорыва украинской ПВО.

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Что такое Генштаб ВСУ?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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