Горят дома и объект инфраструктуры: Запорожье под атакой дронов

Под вражеской атакой было Запорожье и Запорожский район.

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Запорожье под атакой Шахедов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса

Что известно:

РФ атаковала Запорожье Шахедами

В результате атаки загорелись дома и объект инфраструктуры

Российские оккупанты атаковали Запорожье беспилотниками. В городе прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

В результате атаки в городе поднялись пожары. Известно, что поврежден объект инфраструктуры и дома.

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"Пожар на территории объекта инфраструктуры и возгорание дачных домов. Такие предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье и Запорожский район", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших пока нет.

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Как сообщал Главред, около 21:00 Харьков подвергся массированной атаке российских дронов типа "Шахед". В результате взрывов, по предварительной информации, пострадали 9 человек, в том числе 12-летняя девушка. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Оккупанты атаковали Харьков большим количеством ударных беспилотников типа "Шахед" во время футбольного матча. Один из дронов упал возле футбольного поля, заставив игроков покинуть поле.

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко отметил, что РФ использует тактику "роев Шахедов", концентрируя большое количество дронов на одну локацию для пробития ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на атаки по Украине. Он считает, что на фоне таких атак неуместно и неполезно говорить об ослаблении давления на Россию.

"Ни одна страна не должна через такое проходить. И на таком фоне точно неуместно и бесполезно говорить об ослаблении давления на Россию, снятие санкций и тому подобное. Россия убивает каждый день и затягивает эту войну", - подчеркнул глава государства.

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