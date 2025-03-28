Летело около 20 Шахедов: Днепр под массированной атакой, в городе пожары

Российские оккупанты атаковали жилые районы, есть "прилеты".

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Днепр под массированной атакой Шахедов / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Что известно:

РФ атаковала Днепр

В городе начались сильные пожары

В результате атаки есть погибшие и пострадавшие

Днепр под массированной атакой ударных дронов типа "Шахед". В городе прогремели мощные взрывы. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Вражеские беспилотники в небе над областью. Находитесь в безопасных местах", - говорится в сообщении.

видео дня

В результате атаки возникло несколько пожаров. Уже известно о том, что прилеты были в жилом секторе.

Смотрите видео с ударами по Днепру:

Днепр под массированной атакой Шахедов / фото: скриншот

Впоследствии появилась информация о первых пострадавших. В результате атаки были ранены по меньшей мере 4 человека, их госпитализировали.

"Масштабный пожар произошел в ресторанном комплексе. Загорелись также многоэтажка и частные дома. Повсюду работают спасатели. Укрощают огонь", - написал Лысак.

В Сети появились видео, на которых видно, как горят частные дома. Также взрывной волной были выбиты окна в многоэтажном доме.

Смотрите видео с ударами по Днепру:

Днепр под массированной атакой Шахедов / фото: скриншот

Впоследствии Лысак уточнил, что в результате атаки погиб один человек. Количество пострадавших возросло до шести. Среди них есть 27-летняя беременная женщина, у нее колото-рубленая рана. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии - 69-летние мужчина и женщина.

"Все службы на местах - чрезвычайники, медики, полицейские, коммунальщики. В коммуникации с городом по ликвидации последствий преступлений россиян", - написал он.

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Как сообщал Главред, около 21:00 Харьков подвергся массированной атаке российских дронов типа "Шахед". В результате взрывов, по предварительной информации, пострадали 9 человек, в том числе 12-летняя девушка. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Оккупанты атаковали Харьков большим количеством ударных беспилотников типа "Шахед" во время футбольного матча. Один из дронов упал возле футбольного поля, заставив игроков покинуть поле.

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко отметил, что РФ использует тактику "роев Шахедов", концентрируя большое количество дронов на одну локацию для пробития ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на атаки по Украине. Он считает, что на фоне таких атак неуместно и неполезно говорить об ослаблении давления на Россию.

"Ни одна страна не должна через такое проходить. И на таком фоне точно неуместно и бесполезно говорить об ослаблении давления на Россию, снятие санкций и тому подобное. Россия убивает каждый день и затягивает эту войну", - подчеркнул глава государства.

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