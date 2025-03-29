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Харьков содрогается от взрывов: город массированно атакуют "Шахеды"

Руслана Заклинская
29 марта 2025, 21:18обновлено 29 марта, 22:26
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Оккупанты нанесли ряд ударов по Шевченковскому району Харькова, рассказали в ОВА.
Харьков содрогается от взрывов: город массированно атакуют 'Шахеды'
РФ атакует "Шахедами" Украину / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот карты map.ukrainealarm.com

Что известно:

  • Харьков массированно атаковали российские беспилотники
  • Попадания БпЛА произошли по шести адресам
  • Ранены 15 горожан, один человек погиб

Вечером субботы, 29 марта, в Харькове прогремела серия взрывов. Российские оккупанты атакуют город ударными беспилотниками типа "Шахед". Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов и руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"В центре Харькова взрыв. Удар шахедом", - написал в 20:45 Терехов.

видео дня

В то же время председатель ОВА Олег Синегубов заявил, что над Харьковом фиксируют российские беспилотники. Он призвал горожан находиться в укрытиях.

"Еще один взрыв. Харьков под атакой шахедов, будьте осторожны! И еще один взрыв в городе", - добавил Терехов через несколько минут.

Около 21:07 Синегубов рассказал, что оккупанты нанесли ряд ударов по Шевченковскому району Харькова. По предварительной информации, враг использовал для атаки БПЛА типа "Шахед".

"На эту минуту - двое пострадавших. Службы выехали на места попадания", - отметил он.

Впоследствии Терехов рассказал, что враг ударил по району жилой застройки. Около 21:18 Синегубов добавил, что еще один удар россияне нанесли по Холодногорскому району. В этом районы обошлось без пострадавших.

По его словам, в Шевченковском районе вражеский БпЛА попал в частный дом. Один человек погиб, один - ранен.

"Еще был слышен взрыв в городе. Еще шахеды заходят на город. И еще один взрыв", - написал Терехов в 21:34.

Видео с моментами ударов российских БпЛА по Харькову:

Харьков содрогается от взрывов: город массированно атакуют 'Шахеды'
Моменты ударов по Харькову / Фото: скриншот

Впоследствии Синегубов уточнил, что количество пострадавших в результате массированной атаки РФ по Харькову возросло до десяти человек. Среди них - 16-летние парень и девушка.

Терехов добавил, что на одном из мест прилетов возник пожар. По словам мэра города, по меньшей мере один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

"По предварительной информации попадания вражеских БпЛА произошли по шести адресам", - заявил Терехов.

На одном из мест прилетов возник пожар. Повреждения получили многоэтажные жилые дома, торговый центр, медицинское учреждение, а также офисное здание.

"Количество пострадавших в результате обстрела Харькова возросло до 14. Десять человек госпитализированы, среди них - двое детей", - сообщил Синегубов около 22:04.

Вскоре мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что в городе 15 пострадавших.

Атаки РФ по городам Украины - последние новости

Напомним, вечером 29 марта Днепр подвергся массированной атаке дронов-камикадзе. В городе прогремели мощные взрывы, возникли масштабные пожары. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что в результате ударов повреждены жилые дома и ресторанный комплекс.

Также 27 марта российские войска атаковали центральную часть Херсона, в результате чего возникли перебои с электроснабжением. По данным начальника МВА Романа Мрочко и главы ОВА Александра Прокудина, погибли два человека, среди которых 55-летняя женщина, а также мужчина, который находился на остановке.

Как сообщал Главред, Россия начала использовать беспилотники-камикадзе "Шахед-136" и "Герань-2" еще более смертоносным способом, усложняя работу ПВО Украины. Оккупанты запускают дроны массированно, одновременно направляя их на цели.

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Кто такой Игорь Терехов?

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

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