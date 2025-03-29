Всю ночь РФ массированно била по Украине: Зеленский отреагировал на вражеские атаки

Путин затягивает войну и продолжает терроризировать украинское население, считает Владимир Зеленский.

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Зеленский сделал заявление о российских ударах по Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС

Ключевые тезисы:

РФ применила против Украины более 170 дронов

Разрушения зафиксированы в нескольких регионах Украины

Путин затягивает войну и продолжает терроризировать Украину

В течение вчерашнего вечера и ночи 29 марта российские оккупанты атаковали Украину. Армия Путина применила против украинцев более 170 дронов, из них более 100 "Шахедов". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, противник осуществил массированный удар по Днепровской, Киевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой областях.

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Зеленский заявил, что разрушения есть в каждом регионе, который был под ударом.

"Всю ночь в Днепре ликвидировали последствия этой атаки. По состоянию на сейчас известно о 4 людях, которые погибли. Мои соболезнования родным и близким. Двадцать один человек ранен, среди них беременная женщина. В городе разрушены и повреждены обычные жилые дома, гостинично-ресторанный комплекс, гаражи, СТО", - написал президент.

Зеленский уверен, что страна-агрессор Россия смеется над миротворческими усилиями мира, Путин затягивает войну и продолжает терроризировать украинское население.

"Дипломатия может сработать, но подкреплена шагами, которые усиливают наших воинов и лишают оккупантов ресурсов для войны. Партнеры знают, что может помочь, какое именно давление, и это зависит от Америки, от Европы, от всех в мире, кто хочет результативной дипломатии", - резюмировал украинский лидер.

Shahed / Инфографика: Главред

Российские удары по Украине - новости по теме

Как писал Главред, в субботу, 29 марта, в Кривом Роге прогремели мощные взрывы. Глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате удара известно о 7 пострадавших. Ракетный удар пришелся по плотной городской застройке.

Днем ранее Россия массированно атаковала Днепр ударными беспилотниками. В результате атаки возникло несколько пожаров, было известно о прилете в жилом секторе. Позже выяснилось, что масштабный пожар произошел в ресторанном комплексе. Загорелись также многоэтажка и частные дома.

Напомним, поздно вечером 27 марта, Полтаву массированно атаковали дроны. В Генштабе заявили, что российские войска били по гражданской инфраструктуре, жилой застройке и админзданиях предприятий нефтегазовой промышленности.

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