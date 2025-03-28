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РФ атаковала Шахедами Полтаву, под удар попали нефтегазовые объекты – Генштаб

Анна Ярославская
28 марта 2025, 06:50
649
Оккупанты целенаправленно били по гражданской инфраструктуре, жилой застройке и админзданиям предприятий нефтегазовой промышленности.
Последствия атаки дронов на Полтавщину
РФ массированно атаковала дронами Полтаву / Коллаж: Главред, фото: t.me/poltavskaOVA

Кратко:

  • Армия РФ атаковала Полтаву беспилотниками
  • Оккупанты били по гражданской инфраструктуре и нефтегазовым объектам

Поздно вечером 27 марта Полтаву массированно атаковали дроны. В Генштабе заявили, что российские войска били по гражданской инфраструктуре, жилой застройке и админзданиям предприятий нефтегазовой промышленности.

"Российские захватчики совершили очередное военное преступление - применив БпЛА типа Shahed, массированно атаковали Полтаву. Целенаправленно били по гражданской инфраструктуре, жилой застройке и админзданиям предприятий нефтегазовой промышленности", - говорится в сообщении Генштаба.

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Там также отметили, что оккупанты врут о своих "устремлениях к миру", и дальше умышленно нападают на гражданские объекты.

Как писал Главред, председатель Полтавской ОВА Владимир Когут сообщил, что в Полтаве прогремели взрывы, после одного из которых в городе частично исчез свет.

Утром 28 марта Когут сообщил, что враг нанес массированный удар БпЛА по гражданским объектам в промышленных зонах на территории Полтавской общины. Часть целей была сбита силами и средствами ПВО.

В результате "прилетов" и падения обломков на шести различных локациях зафиксировано повреждение складских помещений, админздания и трансформатора одного из предприятий. Вспыхнул пожар общей площадью 2500 кв. м.

По состоянию на четыре часа утра пожар на всех объектах ликвидирован. К счастью, обошлось без пострадавших.

Всего к тушению были привлечены 19 единиц техники и 90 человек личного состава ГосЧС.

  • Последствия атаки дронов на Полтавщину 27 марта
    Последствия атаки дронов на Полтавщину 27 марта Фото: t.me/poltavskaOVA
  • Последствия атаки дронов на Полтавщину 27 марта
    Последствия атаки дронов на Полтавщину 27 марта Фото: t.me/poltavskaOVA
  • Последствия атаки дронов на Полтавщину 27 марта
    Последствия атаки дронов на Полтавщину 27 марта Фото: t.me/poltavskaOVA
  • Последствия атаки дронов на Полтавщину 27 марта
    Последствия атаки дронов на Полтавщину 27 марта Фото: t.me/poltavskaOVA
  • Последствия атаки дронов на Полтавщину 27 марта
    Последствия атаки дронов на Полтавщину 27 марта Фото: t.me/poltavskaOVA
  • Последствия атаки дронов на Полтавщину 27 марта
    Последствия атаки дронов на Полтавщину 27 марта Фото: t.me/poltavskaOVA

Энергетическое перемирие - последние новости

Как писал Главред, украинская делегация провела в Саудовской Аравии переговоры с США, а американцы – с РФ. Стороны договорились о прекращении взаимных атак на энергетическую инфраструктуру.

Украина передала США список энергетических объектов, которые должны быть защищены от атак в рамках новой инициативы.

Кремль также опубликовал перечень российских и украинских объектов, которые, согласно договоренностям в Саудовской Аравии нельзя обстреливать в течение 30-дневного перемирия.

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, энергетическое перемирие должно действовать с 23-24 марта.

При этом президент Зеленский заявил, что оценить соблюдение Россией договоренностей о запрете ударов по энергетической инфраструктуре невозможно, пока технические команды не определили механизм мониторинга.

Советник украинского президента Дмитрий Литвин заявил 26 марта, что армия РФ нанесла 8 ударов по энергетическим объектам Украины после 18 марта, несмотря на заявления России о "перемирии".

Другие новости:

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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