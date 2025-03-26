Украина и США согласовали списки объектов для энергетического перемирия, но есть нюанс

Списки, которые были согласованы с США отличаются от российских.

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Украина и США согласовали энергообъекты, которые не может атаковать РФ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что известно:

Украина и США согласовала списки объектов для энергетического перемирия

Списки Украины и РФ отличаются

Украина и США согласовали перечень энергетических объектов, которые не может атаковать РФ в рамках частичного прекращения огня. Об этом заявили в Минэнерго в ответ на запрос Европейской правды.

Отмечается, что США знают о требованиях Киева относительно энергетического перемирия. В то же время перечень энергетических объектов, которые РФ согласовала со Штатами якобы отличается.

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"Украина передала и согласовала с американской стороной типологию объектов по всем объектам энергетической инфраструктуры в рамках договоренности об остановке взаимных ударов. Это касается электроэнергетического, нефтегазового комплексов, атомной и угольной промышленности, энергетического машиностроения - производства энергетического оборудования", - говорится в сообщении.

В перечне, который предоставила РФ, отсутствуют объекты нефте- и газодобычи. По этим объектам в последнее время наносится больше всего ударов.

Переговоры в Саудовской Аравии - последние новости

Как сообщал Главред, у Трампа заявили о прогрессе в вопросе перемирия после переговоров США и РФ в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Вечером 24 марта в Саудовской Аравии завершились однодневные переговоры между представителями США и РФ. Делегации от Вашингтона и Москвы обсуждали "узкое" предложение о прекращении огня в Черном море между украинскими и российскими войсками.

После переговоров РФ и США в Саудовской Аравии был обнародован список требований Москвы. Россия выдвинула собственные требования для завершения войны.

25 марта в Эр-Рияде состоялся новый раунд переговоров между Украиной и США. После этого у Зеленского раскрыли детали переговоров в Эр-Рияде. Во время первого дня переговоров в Эр-Рияде обсуждали вопросы безопасности судоходства в Черном море и инфраструктуры, сообщил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко. Вопрос совместного заявления может решаться в последний момент переговоров, пояснил Лещенко.

Позже стало известно, о чем договорились США с Украиной и РФ во время переговоров в Саудовской Аравии. Представители США провели серию отдельных встреч с украинской и российской делегациями. Переговоры между США, Украиной и РФ, которые прошли 23-25 марта в Эр-Рияде, завершились. Россия согласилась обеспечить свободное и безопасное судоходство в Черном море и прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру в Украине, говорится в заявлении Белого дома.

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