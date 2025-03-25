"Вопли и крики" из Москвы: у Зеленского раскрыли детали переговоров в Эр-Рияде

Главное:
- Стороны обсудили вопросы безопасности судоходства и инфраструктуры
- Встречи начинается и заканчивается с вопроса возвращения украинских детей
В ходе первого дня переговоров в Эр-Рияде обсуждались вопросы безопасности судоходства в Черном море и инфраструктуры, сообщил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.
"Речь идет о портах, в том числе херсонский, который ранее не звучал в коммуникационных рамках, но это так же порт, который нуждается в безопасности", - рассказал он в эфире информационного телемарафона.
По его словам, также обсуждалась безопасность Черноморского порта, трех крупных одесских портов и меньших. Он пояснил, что Украина, которая доминирует сегодня в Черном море благодаря дронам, тоже возьмет не себя обязательства, если Россия проявит "добрую волю" к миру.
"Что касается других объектов, инфраструктура тоже является предметом переговоров. И, конечно, каждая встреча начинается и заканчивается с вопроса возвращения украинских детей", - говорит представитель ОП.
Он также обратил внимание на то, что до сих пор нет совместного согласованного заявления между США и РФ после 12-часовых переговоров.
"Я думаю, что часть переговоров - это были звонки в Москву с воплями и криками. Но посмотрим, что будет в итоге. Потому что пока такого заявления нет, мы не можем анализировать это", - считает советник главы ОП.
Лещенко добавил, что вопрос совместного заявления может решаться в последний момент переговоров, в связи с чем не стоит ожидать его после каждой встречи американской и украинской сторон.
По его словам, то, что обсуждали Соединенные Штаты Америки и Россия требует обратной связи со стороны украинской делегации.
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Ранее сообщалось о том, что в Эр-Рияде состоялся новый раунд переговоров между Украиной и США. Команды будут обсуждать возможность перемирия с Россией.
Как сообщал Главред, ранее в Саудовской Аравии состоялась встреча украинской и американской команд. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что этот разговор был конструктивным и содержательным.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина готова поддерживать каждую сильную инициативу, чтобы заставить РФ закончить войну. Среди таких инициатив также есть санкции и поддержка Украины.
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Кто такой Сергей Лещенко?
Сергей Анатольевич Лещенко (род. 30 августа 1980, Киев, УССР) - украинский политик, народный депутат ВРУ VIII сост., член Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, советник руководителя Офиса Президента.
Заместитель главного редактора "Украинской правды" (2002-2014).
Член наблюдательного совета "Укрзализныци" (с декабря 2019 года).
В январе 2020 года избран руководителем новосозданного комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции, пишет Википедия.
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