"Вопли и крики" из Москвы: у Зеленского раскрыли детали переговоров в Эр-Рияде

Вопрос совместного заявления может решаться в последний момент переговоров, пояснил Сергей Лещенко.

https://glavred.info/ukraine/vopli-i-kriki-iz-moskvy-u-zelenskogo-raskryli-detali-peregovorov-v-er-riyade-10650182.html Ссылка скопирована

Сергей Лещенко прокомментировал переговоры в Саудовской Аравии / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/rustemumerov.ua, facebook.com/leshchenko.ukraine

Главное:

Стороны обсудили вопросы безопасности судоходства и инфраструктуры

Встречи начинается и заканчивается с вопроса возвращения украинских детей

В ходе первого дня переговоров в Эр-Рияде обсуждались вопросы безопасности судоходства в Черном море и инфраструктуры, сообщил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.

"Речь идет о портах, в том числе херсонский, который ранее не звучал в коммуникационных рамках, но это так же порт, который нуждается в безопасности", - рассказал он в эфире информационного телемарафона.

видео дня

По его словам, также обсуждалась безопасность Черноморского порта, трех крупных одесских портов и меньших. Он пояснил, что Украина, которая доминирует сегодня в Черном море благодаря дронам, тоже возьмет не себя обязательства, если Россия проявит "добрую волю" к миру.

"Что касается других объектов, инфраструктура тоже является предметом переговоров. И, конечно, каждая встреча начинается и заканчивается с вопроса возвращения украинских детей", - говорит представитель ОП.

Он также обратил внимание на то, что до сих пор нет совместного согласованного заявления между США и РФ после 12-часовых переговоров.

"Я думаю, что часть переговоров - это были звонки в Москву с воплями и криками. Но посмотрим, что будет в итоге. Потому что пока такого заявления нет, мы не можем анализировать это", - считает советник главы ОП.

Лещенко добавил, что вопрос совместного заявления может решаться в последний момент переговоров, в связи с чем не стоит ожидать его после каждой встречи американской и украинской сторон.

По его словам, то, что обсуждали Соединенные Штаты Америки и Россия требует обратной связи со стороны украинской делегации.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Эр-Рияде состоялся новый раунд переговоров между Украиной и США. Команды будут обсуждать возможность перемирия с Россией.

Как сообщал Главред, ранее в Саудовской Аравии состоялась встреча украинской и американской команд. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что этот разговор был конструктивным и содержательным.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина готова поддерживать каждую сильную инициативу, чтобы заставить РФ закончить войну. Среди таких инициатив также есть санкции и поддержка Украины.

Читайте также:

Кто такой Сергей Лещенко? Сергей Анатольевич Лещенко (род. 30 августа 1980, Киев, УССР) - украинский политик, народный депутат ВРУ VIII сост., член Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, советник руководителя Офиса Президента.

Заместитель главного редактора "Украинской правды" (2002-2014).

Член наблюдательного совета "Укрзализныци" (с декабря 2019 года).

В январе 2020 года избран руководителем новосозданного комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред