Когда Украина и РФ сядут за стол переговоров - ответ США

Сейчас в Саудовской Аравии обсуждают мораторий на удары в Черном море.

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Когда Украина и РФ сядут за стол переговоров / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео, сайт Кремля

Главное из заявления Тэмми Брюс:

Украина и РФ начнут переговоры после полного прекращения огня

В Саудовской Аравии обсуждают мораторий на удары в Черном море

Украина и РФ сядут за стол переговоров только после полного прекращения огня, разговоры о котором продолжаются в Саудовской Аравии. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс.

После полного прекращения огня можно будет обсуждать разногласия сторон, говорит она.

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"И единственное, что приведет нас к этому, - это разговоры, которые ведутся, технические обсуждения, которые сейчас идут в Саудовской Аравии, разговоры между президентами, маневры, переговоры и дипломатические беседы. Это единственное, о чем мы думаем, когда говорим о следующем дне", - отметила Брюс.

Сейчас в Саудовской Аравии обсуждают мораторий на удары в Черном море, чтобы полностью восстановить мирную торговую деятельность.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина стремится к прекращению огня и завершению войны. Президент Владимир Зеленский во время брифинга поделился деталями переговоров с США и обсуждением возможного прекращения атак на энергетическую инфраструктуру. По его словам, украинская сторона сначала предлагала начать с прекращения огня в воздухе и на море.

24 марта 2025 года в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, запланированы отдельные переговоры представителей США с делегациями Украины и России. Цель встреч - достижение временного прекращения огня и обсуждение возможных условий мирного урегулирования конфликта. Главред собрал основную информацию об этих переговорах.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил на брифинге, что запланированная на 24 марта встреча представителей США и Украины в Саудовской Аравии будет носить технический, а не политический характер.

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